NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах

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Эксперты с автопортала NJCar предупреждают водителей о повышенном контроле ГИБДД за незаконными модификациями транспортных средств. Популярным нарушением являются наклейки фотохромных плёнок на фары. Они изменяют прозрачность в зависимости от освещения. Днём фары становятся темнее, а ночью — прозрачными. Однако эксперты утверждают, что такой тюнинг может негативно повлиять на безопасность вождения.

Фото: avtonovostidnya. ru/avtorynok/304541-kia-stinger/amp

Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств", любые оптические элементы, не предусмотренные заводом-изготовителем, включая различные плёнки, запрещены к использованию. В случае нарушения этих правил инспекторы ДПС имеют право остановить автомобиль и выписать штраф в размере 500 рублей за управление "неисправным транспортным средством". Кроме того, водителю могут предписать устранить нарушение, а именно снять запрещённую плёнку.

Поэтому эксперты советуют автолюбителям отказаться от сомнительных модификаций, чтобы избежать проблем с инспекторами ГИБДД и обеспечить более безопасное вождение. Важно соблюдать правила тюнинга и следить за законностью всех изменений на автомобиле.

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