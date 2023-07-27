Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ford Mustang GT4 превращает "тёмную лошадку" в гоночную
В Запорожье уничтожены боевики элитного подразделения ВСУ
Тренер рассказал, почему российская спортсменка расплакалась на ЧМ после поступка украинки
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины

NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах

1:19
Авто

Эксперты с автопортала NJCar предупреждают водителей о повышенном контроле ГИБДД за незаконными модификациями транспортных средств. Популярным нарушением являются наклейки фотохромных плёнок на фары. Они изменяют прозрачность в зависимости от освещения. Днём фары становятся темнее, а ночью — прозрачными. Однако эксперты утверждают, что такой тюнинг может негативно повлиять на безопасность вождения.

NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах
Фото: avtonovostidnya. ru/avtorynok/304541-kia-stinger/amp

Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств", любые оптические элементы, не предусмотренные заводом-изготовителем, включая различные плёнки, запрещены к использованию. В случае нарушения этих правил инспекторы ДПС имеют право остановить автомобиль и выписать штраф в размере 500 рублей за управление "неисправным транспортным средством". Кроме того, водителю могут предписать устранить нарушение, а именно снять запрещённую плёнку.

Поэтому эксперты советуют автолюбителям отказаться от сомнительных модификаций, чтобы избежать проблем с инспекторами ГИБДД и обеспечить более безопасное вождение. Важно соблюдать правила тюнинга и следить за законностью всех изменений на автомобиле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Фотохромная пленка для фар Litz - магия или физика?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Последние материалы
В России падают оптовые цены на бензин. С чем это связано?
Имеет ли смысл покупать машину, поработавшую в каршеринге
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах
Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины
19-летняя теннисистка из России прошла в полуфинал WTA-250 в Гамбурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников