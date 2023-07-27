"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия

Президент ОАО "АвтоВАЗ" Максим Соколов объявил, что компания завершила первое полугодие 2023 года с чистой прибылью по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Он также сообщил, что полученная прибыль будет направлена на финансирование инвестиционной программы.
Согласно заявлениям главы "АвтоВАЗа", в первом полугодии 2023 года компания получила скромную чистую прибыль по МСФО. Однако столь благоприятные результаты были обусловлены не только производственными решениями, но и стратегическими финансовыми решениями, в том числе приобретением завода в Санкт-Петербурге и РН-Банка.
Соколов уточнил, что средства, полученные от чистой прибыли, будут направлены на продолжение подготовки производства новых продуктов Lada, среди которых долгожданные Lada Iskra, Lada X-Cross 5, Lada Aura и ряд других интересных проектов.
Успех "АвтоВАЗа" в достижении рентабельности в первом полугодии 2023 года является свидетельством стратегических решений и инвестиций компании. Используя чистую прибыль для финансирования предстоящих проектов, включая запуск новых моделей Lada, компания имеет все шансы для роста и расширения на высококонкурентном автомобильном рынке. С учетом перспектив выпуска новых моделей "АвтоВАЗ", вероятно, еще больше утвердится в качестве заметного игрока в отрасли, привлекая внимание потребителей инновационными и надежными автомобилями.
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