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Обнаружен серьезный дефект в новой Lada Vesta

2:55
Авто

Lada Vesta NG, новейшая модель известной автомобильной марки, оказалась омрачена существенным дефектом, с которым сталкивались и многие водители предыдущих поколений этой модели.

Обнаружен серьезный дефект в новой Lada Vesta
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Проблемы с устойчивостью и неприятные шумы

Многие владельцы Lada Vesta NG обращались с жалобами на тревожные звуки, исходящие от стойки стабилизатора, что негативно сказывается на поперечной устойчивости автомобиля. Еще более тревожным является тот факт, что некоторые автолюбители заметили эти подозрительные звуки еще до того, как их одометры достигли тысячи километров. Подобный дефект наблюдался на автомобилях, выпущенных в период с 2015 по 2019 год, и ранее проблема была решена путем замены конструкции стабилизатора.

Случаи неисправности стабилизатора

Один из владельцев новой Vesta сообщил о появлении посторонних шумов из стабилизатора, когда автомобиль проехал всего девять тысяч километров. При осмотре выяснилось, что штанга стабилизатора свободно перемещается во втулке, несмотря на надежно затянутый хомут. Два других покупателя Vesta NG сообщили об аналогичной проблеме на еще более ранних стадиях: один столкнулся с ней на 800 км, а другой — на 600 км. Причиной шума в этих случаях была названа некачественная резиновая втулка в стабилизаторе.

Широко распространенный характер проблемы со стабилизатором

Согласно выводам портала "Lada.Online", проблема со стабилизатором приобрела массовый характер. Предполагается, что это связано с тем, что значительная часть комплектующих в обновленной Vesta была заменена на детали отечественного и китайского производства. Соответственно, штанга стабилизатора стала одним из таких компонентов, пострадавших от этой замены.

Дефицит и неполнота поставок

К этим проблемам добавилась еще одна: недавно АвтоВАЗ объявил об очередном дефиците автокомпонентов, необходимых для производства. Одновременно официальные дилеры также сообщают о неполной поставке Lada Vesta NG, что еще больше усугубляет ситуацию.

В заключение следует отметить, что в автомобиле Lada Vesta NG, к сожалению, обнаружен серьезный дефект в виде нестабильной работы стоек стабилизатора, вызывающий дискомфорт и опасения за безопасность его владельцев. Широкая распространенность проблемы указывает на трудности, с которыми сталкиваются производители при поиске комплектующих надлежащего качества. Оперативное и эффективное решение этих проблем имеет первостепенное значение для сохранения репутации марки и обеспечения безопасности и удовлетворенности ее уважаемых клиентов.

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МАССОВАЯ ПРОБЛЕМА ВЕСТЫ NG / ХОТЕЛ КУПИТЬ, А ОНА СЛОМАЛАСЬ / LADA VESTA SW NG 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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