Volkswagen продает российский бизнес за 125 млн. евро: Раскрыта крупная сделка

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Известный автомобильный гигант Volkswagen недавно продал весь свой бизнес в России, включая автомобильный завод. Согласно отчету немецкого автопроизводителя за первое полугодие 2023 года, сумма сделки составила 125 млн. евро, что эквивалентно 11 млрд. рублей на момент заключения сделки 17 апреля.

Фото: en.bibimot. ru/1391-zavod-volkswagen-vosmoe-chudo-inzhenerii.html

Все российские активы Volkswagen были приобретены дилерским холдингом "Авилон" и фирмой "Арт-Финанс". К этим активам относятся российское представительство "Фольксваген Груп Рус" и автомобильный завод, расположенный в Калужской области.

Пауза Volkswagen в России и дальнейшие перспективы

Весной 2022 года Volkswagen, наряду со многими другими европейскими, корейскими и японскими автомобильными компаниями, приостановил свою деятельность в России. Это решение привело к приостановке производства автомобилей на двух заводах компании в Калуге и Нижнем Новгороде. Кроме того, был прекращен импорт новых автомобилей из-за рубежа. Позже Volkswagen и другие марки, входящие в зону ответственности компании, были включены в список параллельного импорта, что позволило ввозить автомобили в страну без согласия правообладателя.

Однако уже через год, весной 2023 года, правительство РФ одобрило сделку по продаже бизнеса Volkswagen в России компании "Авилон" за 125 млн. евро. Сделка также предусматривала передачу завода в Калуге, который примечателен тем, что с момента его создания в 2007 году получил инвестиции, превышающие 1 млрд. евро. До момента прекращения производства завод отвечал за сборку трех моделей: Polo, Tiguan и Skoda Rapid.

Дочерние предприятия под новым владельцем

С приобретением завода в Калуге "Авилон" также получил контроль над дочерними предприятиями Volkswagen, включая "Фольксваген Компоненты и Услуги", "Скания Лизинг", "Скания Финанс" и "Скания Страхование".

Ребрендинг и новая глава "Фольксваген Груп Рус"

В июне стало известно о важнейшем событии — "Фольксваген Груп Рус", дочерняя компания Volkswagen AG, представлявшая на российском рынке несколько брендов конгломерата, продолжит свою деятельность под именем "АГР Авто Групп" (ООО "АГР"). Ребрендинг включает в себя изменение корпоративного стиля, визуальной идентификации, а также дилерской сети, насчитывающей более четырехсот салонов. АГР сосредоточится на продаже автомобилей и запасных частей в стране.

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