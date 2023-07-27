Volkswagen продает российский бизнес за 125 млн. евро: Раскрыта крупная сделка

Известный автомобильный гигант Volkswagen недавно продал весь свой бизнес в России, включая автомобильный завод. Согласно отчету немецкого автопроизводителя за первое полугодие 2023 года, сумма сделки составила 125 млн. евро, что эквивалентно 11 млрд. рублей на момент заключения сделки 17 апреля.
Все российские активы Volkswagen были приобретены дилерским холдингом "Авилон" и фирмой "Арт-Финанс". К этим активам относятся российское представительство "Фольксваген Груп Рус" и автомобильный завод, расположенный в Калужской области.
Весной 2022 года Volkswagen, наряду со многими другими европейскими, корейскими и японскими автомобильными компаниями, приостановил свою деятельность в России. Это решение привело к приостановке производства автомобилей на двух заводах компании в Калуге и Нижнем Новгороде. Кроме того, был прекращен импорт новых автомобилей из-за рубежа. Позже Volkswagen и другие марки, входящие в зону ответственности компании, были включены в список параллельного импорта, что позволило ввозить автомобили в страну без согласия правообладателя.
Однако уже через год, весной 2023 года, правительство РФ одобрило сделку по продаже бизнеса Volkswagen в России компании "Авилон" за 125 млн. евро. Сделка также предусматривала передачу завода в Калуге, который примечателен тем, что с момента его создания в 2007 году получил инвестиции, превышающие 1 млрд. евро. До момента прекращения производства завод отвечал за сборку трех моделей: Polo, Tiguan и Skoda Rapid.
С приобретением завода в Калуге "Авилон" также получил контроль над дочерними предприятиями Volkswagen, включая "Фольксваген Компоненты и Услуги", "Скания Лизинг", "Скания Финанс" и "Скания Страхование".
В июне стало известно о важнейшем событии — "Фольксваген Груп Рус", дочерняя компания Volkswagen AG, представлявшая на российском рынке несколько брендов конгломерата, продолжит свою деятельность под именем "АГР Авто Групп" (ООО "АГР"). Ребрендинг включает в себя изменение корпоративного стиля, визуальной идентификации, а также дилерской сети, насчитывающей более четырехсот салонов. АГР сосредоточится на продаже автомобилей и запасных частей в стране.
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