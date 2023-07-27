АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada в Египте

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"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте, заявил президент компании Максим Соколов в ходе сессии форума "Россия — Африка". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Agniphoto

"Сейчас наша главная задача — восстановить и развить этот совместный проект, при этом египетское предприятие "Аль-Амаль" может стать важнейшим транспортно-логистическим узлом для всего африканского континента", — заявил он, имея в виду производство автомобилей Lada на упомянутом заводе.

Второй саммит и экономико-гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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