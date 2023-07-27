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Chery повышает цены на автомобили в России: обзор последних изменений

3:30
Авто

Компания Chery, китайский автомобильный бренд, недавно повысила цены на свои автомобили в России. Практически весь модельный ряд подорожал на 50-60 тыс. рублей, что составляет от 1,2 до 2,9% от прежней стоимости.

Chery повышает цены на автомобили в России: обзор последних изменений
Фото: www.cherykrasnoyarsk. ru/7promax

Интересно, что если неделю назад наблюдалось снижение прямых скидок, то теперь акцент сместился в сторону повышения базовых цен. Среди заметных изменений можно отметить значительное повышение цены на Chery Tiggo 4 Pro, который является второй по популярности моделью в линейке — до 60 000 руб. вне зависимости от комплектации.

Повышение цен на различные модели

Помимо Chery Tiggo 4 Pro, все остальные модели подорожали на 50 000 рублей. К ним относятся следующие модели:

  • Chery Arrizo 8: начальная цена седана составляет 3 449 900 руб.
  • Chery Tiggo 8 Pro: Новая стартовая цена — 3 589 900 руб.
  • Chery Tiggo 8: Стартовая цена теперь составляет 2 989 900 рублей.
  • Chery Tiggo 7 Pro Max: Новая стартовая цена — 2 809 900 руб.
  • Chery Tiggo 7 Pro: Стартовая цена увеличилась до 2 759 900 рублей.

Наибольшее повышение цены — на 60 000 рублей — коснулось модели Chery Tiggo 4 Pro, которая ранее была самым доступным автомобилем в российском модельном ряду марки. Теперь цена этой модели составляет от 2 159 900 до 2 609 900 рублей. А вот гибридный Chery Tiggo 8 Pro e+ повышение цен не затронуло, и его стоимость по-прежнему начинается от 449 000 руб.

Представление Chery Tiggo 7 Pro Max

На прошлой неделе компания Chery представила в России новинку — Tiggo 7 Pro Max, оснащенный полным приводом (AWD). Этот автомобиль оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с., аналогичным тому, который устанавливается на полноприводную модель Exeed LX. Tiggo 7 Pro Max работает в паре с семиступенчатой преселективной "роботизированной" трансмиссией.

Акцент на качество и производительность

Решение компании Chery о повышении цен отражает ее стремление обеспечить высокое качество автомобилей и улучшить их эксплуатационные характеристики. Хотя на некоторые модели цены были существенно изменены, важно отметить, что эти изменения направлены на дальнейшее улучшение качества вождения и обеспечение оптимального соотношения цены и качества.

По мере развития автомобильного рынка и роста спроса на инновационные функции и передовые технологии компания Chery продолжает стремиться соответствовать ожиданиям своих клиентов. Выпуск модели Tiggo 7 Pro Max с полным приводом и мощным двигателем является подтверждением постоянных усилий марки по выпуску автомобилей, превосходящих по своим характеристикам и комфорту. 

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CHERY - цены в июле 2023г. и НОВАЯ ЧЕРИ АРИЗО 8.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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