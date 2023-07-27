Возвращение на Родину: сотрудник украинского посольства в Сеуле устроил пьяный дебош в баре

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Полиция столицы Южной Кореи задержала сотрудника посольства Украины за пьяную драку в баре, сообщает "Лига новостей".

Фото: https://t.me/shot_shot/45725

По данным южнокорейских СМИ, сотрудник посольства был задержан по подозрению в нападении на персонал бара и полицейских в районе Итхэвон.

По сообщениям журналистов, украинец якобы затеял драку с другими посетителями бара и ударил одного из сотрудников заведения, который вышел вмешаться. Впоследствии этот же человек напал на сотрудника полиции, который отреагировал на инцидент.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объявил через Facebook (запрещенный в России сайт, принадлежащий компании Meta, признанной в России экстремистской), что министерство приняло решение о немедленном отзыве дипломата из командировки и его возвращении в Украину.

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