Автомобили Hyundai, Kia и Jeep могут перестать поставлять в Россию

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский автомобильный рынок испытывает значительные трудности в связи с недавним падением курса рубля и повышением утилизационного сбора. Дмитрий Рогов, основатель компании "РоговМобайл", предупредил, что некоторые марки автомобилей могут перестать продаваться в России.

Фото: ellagracebranch.blogspot .com/2020/08/hyundai-verna-price.html

Вследствие экономических колебаний Дмитрий Рогов прогнозирует исчезновение с российского рынка некоторых моделей автомобилей, в том числе и Hyundai Palisade. Кроме того, потенциальные покупатели в России могут столкнуться с невозможностью приобретения минивэнов Kia Carnival с двигателем 3,5 л и Jeep Grand Cherokee с двигателем 3,6 л, как отметил Рогов в беседе с "Газетой.Ru".

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются известные автомобильные бренды, появился проблеск надежды в связи с выходом на российский рынок иранских седанов Iran Khodro Dena+. Эти модели по цене от 1 449 000 руб. появились на фоне роста утилизационных сборов и резкого падения курса рубля. Однако пока неясно, насколько успешно будут развиваться новые модели на этом нестабильном рынке, поскольку частные импортеры и автодилеры рассматривают возможность отказа от поставок наименее прибыльных моделей.

В связи с появлением новых утилизационных сборов различные импортные семейные кроссоверы и внедорожники оказываются под угрозой вытеснения с российского рынка. Под угрозой находятся такие марки, как Hyundai и Kia, а также модельный ряд внедорожников Jeep, и даже именитые кроссоверы BMW и Mercedes-Benz могут оказаться под ударом.

В связи с введением с 1 августа повышенного утилизационного сбора на российском автомобильном рынке может произойти сокращение предложения некоторых моделей автомобилей. Кроме того, автомобили с двигателями большей мощности подорожают на сотни тысяч рублей. Это вызвало обеспокоенность как экспертов отрасли, так и потребителей.