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Штрафы до 444 евро выписываются за работу кондиционера в машине: Итальянцы протестуют

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Множество людей вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство и написали обращения в Министерство транспорта, утверждая, что чувствуют себя униженными из-за строгого применения закона, который не учитывает их личные обстоятельства. Возникшая досада объясняется тем, что акт не предусматривает никаких исключений для особых случаев, что вызывает недовольство у граждан.

Штрафы до 444 евро выписываются за работу кондиционера в машине: Итальянцы протестуют
Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile

В ответ на эти обращения, министр транспорта Маттео Сальвини сделал замечание силам правопорядка, предложив «при применении пункта 7-бис статьи 157 Дорожного кодекса, который предписывает штрафы для водителей, оставляющих двигатель включенным при парковке, чтобы поддерживать работу системы кондиционирования воздуха, действовать разумно и с умом, сотрудничая с местной полицией».

Он подчеркнул необходимость соблюдения правил, но также выразил понимание и сочувствие к семьям с детьми или пожилыми людьми, которые могут нуждаться в работающей системе кондиционирования в транспортном средстве. Министр призывает к применению законов с умом и рассудком, чтобы учесть особые обстоятельства, которые могут возникнуть в реальной жизни.

Пункт 7-бис статьи 157 Правил дорожного движения гласит, что запрещено оставлять двигатель включенным на стоянке автомобиля для поддержания работы системы кондиционирования воздуха внутри него. Нарушение этого правила влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 223,00 до 444,00 евро.

Как предполагается, возникновение протестов связано с тем, что некоторые слишком строго применяют этот пункт, даже при наличии уважительных причин. Некоторые могут считать, что всякое правило является излишне жестким и лишенным гибкости. Однако, вопрос о глобальном потеплении и загрязнении воздуха остается актуальным, и его значение не следует недооценивать перед лицом наступающего лета, когда воздух становится особенно жарким и душным.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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