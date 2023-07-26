С аукциона продали Land Rover королевы Елизаветы II: все факты говорят об этом

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На одном из аукционов был продан особенный автомобиль, который, по словам продавца, принадлежал королеве Елизавете II.

Фото: Fotodom.ru/ Rex Features

Выставленный на продажу Range Rover 2004 года изготовлен по спецзаказу и обладает рядом уникальных особенностей, из-за которых новый владелец предполагает, что на этом автомобиле ездила Елизавета II. Хотя официального подтверждения этому факту нет, компания Epson Green 4X4 настойчиво утверждает, что автомобиль принадлежал британской королеве.

По словам продавца, в 2004 году этот Range Rover был доставлен в поместье Балморал, на котором королева ездила в Шотландию и Лондон. Как сообщает 110km.ru, косвенным подтверждением является история сервисного обслуживания автомобиля. Внедорожник проходил ТО в дилерских центрах, расположенных близко к Букингемскому дворцу и поместью Балморал.