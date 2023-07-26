Mitsubishi показало новое поколение пикапа L200

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Компания Mitsubishi представила новейшую версию своего знаменитого пикапа L200, известного на рынке под названием Triton. Автомобиль 6 поколения получил полностью новую раму, повышающую прочность, а также модернизированную подвеску, включающую двойные поперечные рычаги спереди и обновленные рессоры сзади. Благодаря снижению погрузочной высоты на 45 мм и увеличению габаритов новый L200 устанавливает новые стандарты в мире пикапов.

Фото: www.otodunya. com/2023-mitsubishi-asx-tanitildi-ozellikleri-ve-fiyati-186490.html

Воплощая современный язык дизайна Mitsubishi, новый L200 имеет полностью переработанный кузов. Пикап предлагается в 3 вариантах кабины:

Single Cab

Club Cab

Double Cab

что позволяет удовлетворить различные предпочтения покупателей. Интерьер автомобиля претерпел значительную переработку и отличается не только новым дизайном, но и более высоким качеством материалов и роскошными удобствами.

Под капотом L200 установлен новый 2,4-литровый турбодизельный двигатель, предлагаемый в трех вариантах мощности: 150 л. с., 185 л. с. и впечатляющие 205 л. с. Двигатель агрегатируется с новой 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Покупатель может выбрать задний привод, жестко подключаемый Easy Select 4WD или топовую систему Super Select 4WD-II, обеспечивающую максимальную проходимость.

Флагманские модели L200 оснащаются различными внедорожными функциями, включая межосевой дифференциал повышенного трения, раздаточную коробку с пониженным передаточным числом, пять электронных режимов движения по бездорожью, а также систему AYC, которая избирательно подтормаживает внутреннее переднее колесо, уменьшая радиус поворота.

Производство Mitsubishi L200 начнется в Таиланде, а его полная готовность ожидается к концу 2023 года. Кроме того, Mitsubishi планирует выпустить электрическую версию пикапа, а также Mitsubishi Pajero Sport на платформе L200. Кроме того, на базе нового L200 будут созданы пикапы Nissan Navara и Renault Alaskan следующего поколения.

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