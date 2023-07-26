У берегов Нидерландов горит корабль с почти 3000 автомобилей

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Неподалеку от побережья Нидерландов возник пожар на грузовом судне, перевозившем около 3000 автомобилей, включая около 300 от Mercedes-Benz Group AG. В результате пожара один член экипажа на судне погиб. Однако все 23 моряка, находившиеся на борту, были успешно спасены вертолетами и спасательными шлюпками, включая раненых членов экипажа.

Фото: Источник: Береговая охрана Нидерландов

По словам представителя береговой охраны Нидерландов, среди 2857 автомобилей на судне было 25 электромобилей, из которых один мог загореться, создавая потенциальную опасность, что пламя продолжит гореть еще несколько дней.

Этот инцидент напоминает прошлогоднюю морскую катастрофу с грузовым судном, перевозившим около 4000 автомобилей Volkswagen AG в США. Вследствие пожара и попыток отбуксировать судно в безопасное место оно затонуло в Атлантике после более недельного горения.

Представитель компании Volkswagen отметил, что следит за ситуацией, но не может предоставить дополнительную информацию.

Пожар на судне Fremantle Highway начался около полуночи и произошел в 27 километрах к северу от острова Амеланда в Вадденском море. Судно находилось под панамским флагом и направлялось в Порт-Саид в Египте после недавней остановки в порту Бремерхафен, Германия.

На момент 17:20 местного времени судно всё ещё горело, и власти предпринимали меры для минимизации ущерба. Причина пожара пока неизвестна, и не исключается возможная утечка топлива. Власти ввели временный запрет на полеты над районом, где находится судно, и приняли меры предосторожности в случае возможной утечки нефти.

Fremantle Highway — это десятилетний корабль протяженностью около 200 метров, способный перевозить до 4000 автомобилей.