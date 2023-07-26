В России упал выпуск легковых автомобилей в I полугодии 2023 года

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По последним данным Росстата, в первом полугодии 2023 г. производство легковых автомобилей в России значительно сократилось — на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время производство автобусов и грузовиков за тот же период заметно выросло, что свидетельствует о потенциальном изменении ситуации в автомобильной промышленности.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Снижение производства легковых автомобилей

В первом полугодии 2023 года производство легковых автомобилей в России резко сократилось и составило 197 тыс. единиц, что на 29,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое снижение вызывает опасения относительно проблем, с которыми сталкивается автомобильная отрасль страны.

Рост производства грузовых автомобилей

В отличие от снижения производства легковых автомобилей, производство грузовых автомобилей в России демонстрирует положительную динамику. В июне 2023 года производство грузовых автомобилей значительно увеличилось — на 37,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Кроме того, заметен рост на 9,4% при сравнении июня 2023 года с маем 2023 года, а общий объем производства составил 14 300 единиц.

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