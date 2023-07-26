Крупные автопроизводители объединяются для создания сети зарядки электромобилей

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Семь ведущих автопроизводителей объявили о совместных усилиях для создания обширной сети зарядных станций для электромобилей в Северной Америке. Эта новая сеть будет конкурировать с сетью Tesla и будет включать около 30 000 зарядных розеток в городских районах и вдоль транспортных коридоров в США и Канаде.

Фото: https://carsguide-res.cloudinary.com/

Среди автопроизводителей, участвующих в этой инициативе, General Motors, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes и Stellantis. Они планируют вложить многомиллиардные инвестиции для строительства мощных зарядных станций, обеспечивающих эффективную зарядку электромобилей.

Хотя компании пока не раскрывают точное количество зарядных станций или финансовые детали проекта, они стремятся завершить первую из них к следующему лету. Их общая цель - построить передовую сеть надежных зарядных станций, чтобы ускорить процесс внедрения электромобилей и обеспечить доступность зарядных устройств для дальних поездок.

Сеть будет общедоступной и предназначена для всех владельцев электромобилей. Она будет поддерживать разъемы для зарядки Tesla и комбинированные разъемы, используемые другими производителями автомобилей.

Ожидается, что новая сеть будет содержать от 1500 до 3000 зарядных станций с 10 до 20 розеток на каждой станции. Это почти вдвое превысит количество зарядных устройств Tesla, которые насчитывают около 2050 станций и более 22 000 розеток в США и Канаде.

Автопроизводители также планируют использовать возобновляемую энергию для питания зарядных станций и размещать их в удобных местах с удобствами, такими как туалеты, общественное питание и магазины.

Эта амбициозная инициатива может быть ключевым фактором для привлечения большего числа потенциальных покупателей электромобилей. Ожидается, что автопроизводители будут искать поддержку правительства США, используя средства из закона об инфраструктуре для оплаты проекта.

Генеральный директор Honda, Тошихиро Мибе, отметил, что сеть зарядных станций станет важным шагом для ускорения внедрения электромобилей в Северной Америке и обеспечения их успеха на рынке. Эта новая инициатива призвана обеспечить комфорт и уверенность владельцам электромобилей и поддержать переход к экологически более чистому автотранспорту.