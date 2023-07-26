Автостат: Рекорд на траты на покупку автомобилей установлен в России

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Согласно исследованию «Открытие Авто» и аналитического агентства «Автостат», в июне 2023 года россияне установили рекорд, потратив 233,6 миллиарда рублей на покупку новых автомобилей. Это увеличение на 15,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем и в 2,8 раза больше, чем в июне прошлого года. Общее количество проданных новых легковых автомобилей составило 82,4 тысячи штук, что на 14,2 процента превысило результат мая и в 2,5 раза больше, чем год назад.

Фото: https://api.delfi.ee/

Интересно, что 15,5 процента всей суммы расходов россиян на покупку новых автомобилей было направлено на приобретение машин премиум-сегмента, где было реализовано 3,2 тысячи автомобилей на сумму 36,3 миллиарда рублей. Особый рост в спросе заметен на китайских автомобилях, расходы на которые составили 123,2 миллиарда рублей, что составляет 52,7 процента от общей суммы расходов. Год назад доля китайских авто была значительно ниже, всего 24,2 процента.

Остальные участники рынка значительно отстают от китайских производителей. Так, на покупку европейских автомобилей было потрачено 33,2 миллиарда рублей, на отечественные — 26,6 миллиарда рублей, на японские машины — 22,9 миллиарда рублей, на корейские легковые автомобили — 20,9 миллиарда рублей, а на продукцию американских брендов только 6,8 миллиарда рублей.

Интересно, что средняя сумма кредитов, которые россияне берут на покупку автомобилей, значительно выросла. В среднем заем на приобретение автомобиля составляет 875 тысяч рублей, что является значительным увеличением за последние два года. Для иномарки средний размер кредита увеличился на 240 тысяч рублей, а для отечественных автомобилей — более чем на 100 тысяч. Также увеличился срок использования автомобилей, который за три года вырос с 4,5 до 6 лет.