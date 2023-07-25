Сбер выпустил цифровые финансовые активы девелопера "Главстрой"

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Сбербанк приступил к выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) для застройщика "Главстрой", сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка. ДФА, выпускаемые Сбербанком для "Главстроя", имеют форму денежных требований со сроком обращения 30 дней и процентной ставкой 9,5% годовых, говорится в сообщении. Это первый случай привлечения денег известным московским застройщиком с помощью ДФА, первоначальная пробная эмиссия составила 10 млн. рублей. "Главстрой" рассматривает возможность дальнейших выпусков DFA с объемом до 500 млн. рублей.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

"Рынок DFA стремительно развивается, расширяя спектр цифровых продуктов и предоставляя строительной отрасли новые инструменты инвестирования на рынках жилой и коммерческой недвижимости", — заявил Арсен Оганджанян, управляющий директор по работе с клиентами в сфере недвижимости Сбербанка России.

В свою очередь, Элла Худякова, финансовый директор "Главстроя", подтвердила планы компании по организации новых выпусков ДФА в 2023 году.

"В настоящее время "Главстрой" изучает возможности реализации концепции цифрового квадратного метра в своих текущих проектах. Токенизация недвижимости расширит возможности физических лиц по инвестированию в жилую недвижимость и позволит застройщикам увеличить объемы продаж недвижимости", — подчеркнула она.

Сбербанк является одной из аккредитованных платформ, уполномоченных выпускать DFA. Ключевым преимуществом DFA является безопасное проведение сделок, поскольку соблюдение условий выпуска DFA обеспечивается с помощью смарт-контрактов.

Таким образом, обязательства сторон исполняются при выполнении определенных условий, без необходимости получения дополнительного явного согласия. Информация о сделках с DFA хранится в распределённой книге оператора под контролем Центрального банка РФ. Ещё одним существенным преимуществом данного инструмента является возможность оперативного проведения эмиссии и размещения.

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