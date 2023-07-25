Hongqi начал продажи седанов H5 и внедорожников HS5 в России

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Китайский автобренд Hongqi начал продажи седанов H5 и внедорожников HS5 на российском рынке. Об этом сообщает дистрибьютор марки, компания "ФАВ — Восточная Европа", в сообщении, полученном "Газетой.Ru".

Фото: motor. ru/imgs/2022/07/28/10/5515176/186521d8e0d2a262559da412df80de33df55c535.jpg

Седан Hongqi H5 доступен в двух комплектациях: по цене 4,79 млн рублей и 4,99 млн рублей соответственно. Длина модели составляет 4,98 метра, автомобиль оснащен турбодвигателем объёмом 2,0 литра, выдающим мощность 218 л. с. (340 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод передний. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды. Базовая версия оснащена панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, датчиками парковки, видеорегистратором, камерой кругового обзора и другими опциями. Более дорогая комплектация дополняется системой адаптивного ближнего света и отделкой сидений кожей.

Кроссовер Hongqi HS5 длиной 4,76 метра оснащён системой полного привода и бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра и мощностью 218 л. с. с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунды. Модель также доступна в двух комплектациях, стоимостью 4,99 млн рублей и 5,59 млн рублей соответственно. Среди опций: адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, вентиляция и подогрев передних сидений, аудиосистема Bose с 12 динамиками, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки с камерой кругового обзора.

В ближайшее время и до середины следующего года Hongqi планирует представить на российском рынке от двух до четырёх новых моделей.

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