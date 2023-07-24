В России к 1 сентября 2024 года сформируют опорную сеть дорог

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Президент РФ Владимир Путин внес изменения в закон о дорожной деятельности, предоставляющие правовую основу для формирования опорной сети автомобильных дорог в России к 1 сентября 2024 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости

Этот закон вносит изменения в классификацию автодорог, предусматривая создание опорной сети дорог, которая обеспечит бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства России.

Опорная сеть будет включать автомобильные дороги федерального значения, а также региональные и межмуниципальные дороги, соответствующие установленным правительством РФ критериям. Роман Новиков, глава Росавтодора, ранее сообщал, что уже 136 тыс. км дорог, из которых 64 тыс. км — федеральные трассы, а 72 тыс. км — региональные, были включены в опорную сеть.

Закон был принят в соответствии с транспортной стратегией РФ до 2030 года, утвержденной в 2021 году. Она предусматривает создание Единой опорной транспортной сети России, в которую войдет опорная сеть автодорог, а также опорные сети аэродромов, железных дорог, внутренних водных путей, морских портов и логистическую инфраструктуру.

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