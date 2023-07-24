Оплатить "Яндекс Go" теперь можно через Систему быстрых платежей

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В сервисе "Яндекс Gо" появилась новая функция для быстрых платежей — "Система быстрых платежей" (СБП). Эта функция позволяет пользователям избежать необходимости вводить данные банковской карты при совершении покупки. В настоящее время она доступна для пользователей iOS, но в скором времени станет доступна и для владельцев устройств на базе Android.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пользователям "Яндекс Gо" достаточно один раз привязать свой банковский счет через приложение или настройки банка. После этого все последующие платежи будут списываться автоматически, не требуя дополнительного ввода информации о карте.

Для тех, кто использует FPS для оплаты поездок, абоненты "Яндекса" будут начислять баллы "Плюс", как и при других способах онлайн-оплаты. В настоящее время опция FPS с привязкой к банковскому счету доступна для таких сервисов, как "Такси", "Заправка", "Маркет", "Еда", "Доставка", "Магазин", "Игры", "Аренда" и "Яндекс Афиша". Компания утверждает, что со временем эта удобная функция будет распространена и на другие сервисы "Яндекса".

В прошлом году "Яндекс Go" запустил в Москве и Санкт-Петербурге совместные поездки на такси для пассажиров со схожими маршрутами, при этом в автомобиле одновременно могут находиться не более двух пассажиров.

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