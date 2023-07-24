Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

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Биржевые цены на бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" на торговых площадках в понедельник резко выросли, установив очередные рекордные значения. Информация основана на данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Фото: архив

Цена на бензин марки "Аи-92" за один день выросла на 0,55% и достигла 64 879 руб. за тонну. Рекордный максимум устанавливается уже 13 торговых дней подряд. Аналогичным образом подорожал и бензин марки "Аи-95" — на 0,21%, достигнув нового исторического максимума на уровне 69 925 руб. за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива по итогам сегодняшних торгов не изменилась и осталась на уровне 57 635 руб. за тонну. При этом цена топочного мазута выросла на 1,65% и достигла 23 181 руб. за тонну, а авиационный керосин подорожал на 0,21% и теперь стоит 65 565 руб. за тонну.

Цена на сжиженный углеводородный газ (СУГ) снизилась на 2,3% и теперь составляет 20 327 руб. за тонну. В регионах Урала и Сибири, где расположены основные производители СУГ, цена на этот вид топлива снизилась на 0,4% и теперь составляет 16 832 руб. за тонну.

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Цена бензина АИ-95 на бирже побила рекорд