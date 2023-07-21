Сотрудник подразделения Stellantis признал себя виновным в совершении уголовного преступления

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Инженер-технолог компании Fiat Chrysler Эмануэле Пальма признал себя виновным по обвинению в уголовном преступлении, выдвинутом Министерством юстиции США. Обвинение связано с дачей ложных показаний американским регулирующим органам относительно систем контроля выбросов дизельных двигателей. Это событие произошло после того, как компания Fiat Chrysler, которая теперь входит в состав Stellantis, была ранее признана виновной в обмане Агентства по охране окружающей среды США и своих клиентов.

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Еще в 2019 году Пальме было предъявлено обвинение, а в среду он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чистом воздухе. Вынесение приговора назначено на 17 октября. Материнская компания Stellantis отказалась от комментариев по этому вопросу.

В соответствии с соглашением о признании вины, Пальма, который в настоящее время находится в процессе переезда из Мичигана в Италию, не будет отбывать наказание в тюрьме.

Помощник генерального прокурора Тодд Ким (Todd Kim) из отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Министерства юстиции заявил: "Старшие должностные лица автомобильного подразделения FCA U.S., включая г-на Пальму, вступили в сговор с целью обхода стандартов загрязнения и получения сертификатов EPA для сотен тысяч внедорожников и пикапов под ложным предлогом".

В июне 2022 г. компания FCA U.S. LLC достигла соглашения о выплате около 300 млн долларов в виде уголовного штрафа за попытку обойти требования к выбросам более 100 000 старых пикапов Ram и спортивных внедорожников Jeep в своем модельном ряду в США.

Кроме того, ранее FCA U.S. выплатила гражданский штраф в размере 311 млн долл. и предоставила компенсацию в размере 183 млн долл. более чем 63 тыс. человек в рамках коллективного иска по дизельным двигателям.

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Stellantis Production in the United States – Chrysler, Dodge, Jeep, Ram (Formerly FCA Fiat Chrysler)