Volkswagen и российский ГАЗ урегулировали судебный спор

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Российский автопроизводитель ГАЗ и компания Volkswagen достигли мирового соглашения, в результате которого ГАЗ отказался от требования о взыскании с Volkswagen 15,5 млрд. рублей убытков. Арбитражный суд Нижегородской области официально утвердил мировое соглашение между ГАЗом и Volkswagen по иску о взыскании 15,5 млрд. рублей убытков. Как сообщает ТАСС, дело было закрыто после того, как стороны приняли решение о мировом соглашении. Подробная информация о мировом соглашении пока не разглашается.

Фото: tvoe-avto. com/212409-volkswagen-ostanavlivaet-proizvodstvo-avtomobilej-v-rossii.html

История вопроса: Влияние на производство

До весны 2022 г. Volkswagen выпускал четыре модели — Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia — на производственных мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Однако после введения специальных экономических мер концерн Volkswagen был вынужден приостановить производство автомобилей на нижегородском предприятии в связи с нарушением цепочки поставок и логистическими проблемами, вызванными санкциями.

Весной того же года "Группа ГАЗ" оказалась в санкционном списке Министерства финансов США, в результате чего компании, сотрудничающие с "ГАЗом", попали под вторичные санкции. Это событие привело к тому, что компания Volkswagen приняла решение о полной остановке производства автомобилей в Нижнем Новгороде.

Начинается судебная тяжба

Весной 2023 года стало известно, что ГАЗ недоволен досрочным расторжением договора контрактной сборки. Российская компания подала иск против Volkswagen, требуя 15,5 млрд. руб. в качестве компенсации за упущенную выгоду. Первоначально все активы Volkswagen были арестованы, но через две недели арест был снят. Впоследствии ГАЗ подал второй иск, на этот раз с требованием выплатить 28,4 млрд. рублей. Однако суд отклонил иск, решив не арестовывать имущество Volkswagen во второй раз.

Принятие решения

К концу июня было объявлено, что "Группа ГАЗ" приняла решение не добиваться ареста российских активов Volkswagen, и судебное разбирательство было прекращено. Было достигнуто взаимное соглашение, и обе стороны подписали мировое соглашение.

В России у Volkswagen было еще одно производственное предприятие, расположенное в Калужской области, где собирались модели Polo, Tiguan и Skoda Rapid. В мае 2023 года это предприятие было продано дилерскому холдингу "Авилон". После продажи "Фольксваген Груп Рус" был переименован в "АГР Авто Групп", и, по данным инсайдеров, компания активно ищет производственных партнеров для возобновления производства.

Мировое соглашение между ГАЗом и Volkswagen стало значительным шагом на пути к разрешению спора и дальнейшему развитию бизнеса.

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Арест активов Volkswagen в РФ: суд одобрил иск ГАЗ против концерна на 15 млрд рублей