На пресс-конференции, состоявшейся 19 июля в Москве, президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РАОДА) Алексей Подщеколдин сделал поразительное заявление. Он сообщил, что АВТОВАЗ активно поставляет дилерам некомплектные автомобили Lada.
Согласно представленным данным, в настоящее время только 22% автомобилей Lada поступают к дилерам в полностью собранном виде. Остальные 78% поступают в некомплектном виде, и их прямая продажа запрещена нормативными документами.
Дилерам приходится собирать автомобили самостоятельно, так как АВТОВАЗ отгружает комплектующие. Среди конкретных моделей, испытывающих дефицит, можно назвать Vesta, в которой отсутствуют модули "ЭРА-ГЛОНАСС" и рамки экрана мультимедийной системы, и Niva Travel, в которой не хватает элементов топливопровода. Кроме того, некоторые партии Vesta были отозваны из-за несоответствия цвета бампера.
В ходе расследования, проведенного корреспондентом Drom, выяснилось, что АВТОВАЗ вынужден отгружать дилерам некомплектные автомобили из-за переполненности складов и производственных площадей готовой продукцией.
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