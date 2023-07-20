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Drom: Массовая отгрузка автомобилей Lada дилерам: Раскрыта актуальная проблема

1:17
Авто

На пресс-конференции, состоявшейся 19 июля в Москве, президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РАОДА) Алексей Подщеколдин сделал поразительное заявление. Он сообщил, что АВТОВАЗ активно поставляет дилерам некомплектные автомобили Lada.

Drom: Массовая отгрузка автомобилей Lada дилерам: Раскрыта актуальная проблема
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Согласно представленным данным, в настоящее время только 22% автомобилей Lada поступают к дилерам в полностью собранном виде. Остальные 78% поступают в некомплектном виде, и их прямая продажа запрещена нормативными документами.

Дилерам приходится собирать автомобили самостоятельно, так как АВТОВАЗ отгружает комплектующие. Среди конкретных моделей, испытывающих дефицит, можно назвать Vesta, в которой отсутствуют модули "ЭРА-ГЛОНАСС" и рамки экрана мультимедийной системы, и Niva Travel, в которой не хватает элементов топливопровода. Кроме того, некоторые партии Vesta были отозваны из-за несоответствия цвета бампера.

В ходе расследования, проведенного корреспондентом Drom, выяснилось, что АВТОВАЗ вынужден отгружать дилерам некомплектные автомобили из-за переполненности складов и производственных площадей готовой продукцией.

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Ремонт автомобиля по гарантии: в каких случаях возможен отказ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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