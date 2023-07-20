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Открыта бронь на Tamiya Wild One Max от The Little Car Company, и он уже не такой маленький

3:30
Авто

Аккумуляторный UTV Tamiya Wild One Max от компании The Little Car Company прошел удивительный и долгий путь. Первоначально он был анонсирован в 2021 году с планами выпуска в 2022-м, но из-за многочисленных изменений предсерийный дебют был отложен до мая следующего года. Первый концепт представлял собой одноместный дизайн в масштабе 8:10, оснащенный 5,5-сильным двигателем и батареей, рассчитанной на 25 миль пробега на одной зарядке и способной развивать скорость до 30 миль в час.

Однако в предсерийный вариант были внесены существенные изменения. Габариты UTV увеличились до полноразмерных, в нем появилось два посадочных места, а емкость батареи выросла до 14,4 кВт-ч. Кроме того, максимальная скорость увеличилась вдвое - до 60 миль/ч. Теперь, когда стартовая модель готова к выпуску, существенно увеличилась дальность хода, а также цена.

Нынешняя сменная батарея емкостью 14,4 кВт/ч питает двигатель задней оси, развивающий постоянную мощность 20 л.с., а пиковую - 38 л.с., что позволяет UTV развивать максимальную скорость 62 мили/ч. В Великобритании и странах ЕС покупатели могут приобрести дорожный пакет, включающий в себя такие необходимые элементы, как фары, задние фонари, лобовое стекло со стеклоочистителем, боковые зеркала, крылья и держатель номерного знака, что делает его легальным на дорогах Европы. Теперь полного заряда батареи Tamiya Wild One Max хватает примерно на 124 мили по бездорожью и на 68 миль по бездорожью.

Ранее, когда UTV представлял собой одноместную копию, близкую к жизни, его стоимость оценивалась в 8 250 долл. Однако теперь, с добавлением мощности, скорости, посадочных мест и премиум-функций, таких как компоненты Bilstein, Eibach и Brembo, стоимость Tamiya Wild One Max составляет 35 000 фунтов стерлингов до уплаты налогов (около 45 800 долларов США по текущему курсу).

Первые 100 экземпляров Tamiya Wild One Max относятся к серии Launch Edition, и они уже распроданы. Launch Edition включает в себя такие особые элементы, как приборная панель из углеродного волокна, титановая табличка и брелок из углеродного волокна. Кроме того, каждая полноразмерная модель TLCC Wild One Max Launch Edition будет включать в себя набор для создания модели в масштабе R/C, поскольку компания Tamiya выпустила тираж оригинальной модели Wild One.

Для серийных версий TLCC принимает заявки как на праворульные, так и на леворульные модели. Удивительно, но цена на серийные версии такая же, как и на модели Launch Edition, хотя они и лишены эксклюзивных преимуществ. Заинтересованные покупатели могут занять место в очереди, внеся депозит в размере 3500 фунтов стерлингов, а поставки полностью собранных UTV должны начаться в 2024 году. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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