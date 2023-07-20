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Захватывающий второй этап Russian Endurance Challenge в Подмосковье

Авто

Второй этап Russian Endurance Challenge пройдет в эти выходные в Подмосковье. Зрителей ждут захватывающие гонки на трассе и разнообразные развлекательные мероприятия.

Захватывающий второй этап Russian Endurance Challenge в Подмосковье
Фото: moscowraceway. ru/media/galleries/REC-3-september-2022

Russian Endurance Challenge: Дата и место проведения

Организаторы Russian Endurance Challenge официально объявили дату и место проведения второго этапа чемпионата сезона 2023 года. Гонки пройдут уже в это воскресенье на известном автодроме Moscow Raceway, расположенном в Подмосковье. Это событие обещает быть еще более захватывающим, чем предыдущее. В нем примут участие пять различных классов автомобилей, включая Mercedes-AMG GT3, Marussia GT, Lamborghini Gallardo, BMW M-Series, KTM X-BOW, Porsche, Toyota Supra и другие.

Ночная гонка с захватывающими развлечениями

Предстоящая гонка в очередной раз пройдет в вечернее время и подарит уникальные впечатления от соревнований. Когда участники пересекут финишную черту, солнце уже сядет, создав на Moscow Raceway захватывающую атмосферу. Помимо высокооктановых гонок, для всех гостей REC будут организованы различные развлекательные мероприятия.

Традиционное гоночное такси, экскурсии в гаражи команд и на трассу, захватывающий детский автослалом, вертолетные прогулки, а также четыре новые зоны, включая скейтбординг, дрифт-трик, фотозону VK и увлекательную детскую площадку, будут развлекать всех желающих на протяжении всего мероприятия.

Предстоящие гонки чемпионата

После Moscow Raceway третья гонка чемпионата состоится 5 августа на трассе "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом. На сезон запланировано еще два захватывающих заезда, а 23 сентября участники вернутся на Moscow Raceway для проведения четвертой гонки. Финальная гонка сезона 2023 года пройдет 22 октября в прекрасном городе Сочи, ближе к морю.

Испытайте острые ощущения от Russian Endurance Challenge

Russian Endurance Challenge предлагает любителям автоспорта и зрителям получить незабываемые впечатления. Высококлассные гонки, потрясающие места и множество развлекательных мероприятий — неудивительно, что это событие привлекает зрителей со всего мира. Если вы хотите стать свидетелем лучших гонок на выносливость в России, отметьте в календаре время проведения этого захватывающего чемпионата и испытайте адреналиновый восторг на себе.

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Что такое автогонки эндуранс
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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