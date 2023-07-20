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Маск готов к снижению цен, поскольку Tesla делает ставку на самодвижущееся будущее

4:43
Авто

Генеральный директор компании Tesla Элон Маск (Elon Musk) занимает смелую позицию, ставя во главу угла продажи, а не прибыль, в погоне за труднодостижимым программным обеспечением для полного автономного вождения (FSD) Tesla. Амбициозный план Маска призван в конечном итоге повысить рентабельность, однако он может привести к обострению и без того ожесточенной ценовой войны в отрасли электромобилей.

Маск готов к снижению цен, поскольку Tesla делает ставку на самодвижущееся будущее
Фото: РИА Новости

Падение акций и постоянное снижение цен

После заявления Маска акции Tesla упали на 3% еще до звонка в четверг. Рынок негативно отреагировал на указание на то, что компания Tesla может не прекратить снижение цен, которое уже привело к тому, что валовая рентабельность достигла четырехлетнего минимума.

Больше автомобилей на дороге за господство и данные

Несмотря на краткосрочные колебания маржи и рентабельности, Маск остается непоколебимым в своем видении. Он считает, что автономность, достигнутая за счет полного самообучения, станет краеугольным камнем стоимости Tesla. Более того, она обеспечит Tesla уникальное преимущество перед конкурентами и поможет компании достичь прибыльности в производстве электромобилей (EV).

Маск твердо намерен выпустить на дороги больше автомобилей Tesla не только для того, чтобы сохранить доминирующую долю рынка США, но и для того, чтобы получить бесценные данные об их использовании, необходимые для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), на которых базируется технология самостоятельного вождения.

Риск текущей рентабельности ради долгосрочной выгоды

Несмотря на несомненную амбициозность планов Маска по развитию технологий автономного вождения, они могут быть реализованы в ущерб текущей рентабельности. На протяжении многих лет Tesla стремилась к достижению полной эффективности самодвижения, но технология постоянно не достигала поставленных Маском целей. Кроме того, компания находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за серии аварий с участием автомобилей Tesla, оснащенных функцией FSD.

Джин Манстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management и инвестор Tesla, признал, что такой прогноз маржи может разочаровать некоторых, включая его самого, поскольку они надеялись на постепенное улучшение маржи в этом году.

Проблемы и возможности

Во втором квартале валовая маржа компании Tesla по автомобильной промышленности без учета регулятивных кредитов снизилась до 18,1% по сравнению с 19% в первом квартале. Это снижение было более выраженным по сравнению с 26%, зафиксированными год назад.

Несмотря на это снижение, аналитики с оптимизмом смотрят на будущее Tesla, в частности, благодаря значительному преимуществу компании в накопленном пробеге за счет имеющегося парка FSD. Недавно компания сообщила о более чем 300 млн. миль, пройденных с помощью технологии FSD.

Джон Томлинсон, директор по глобальным исследованиям исследовательской компании M Science, считает преимущество Tesla в накопленном пробеге ключевым активом, который позволит ей первой выйти на рынок с действительно автономной системой управления автомобилем.

Инвестиции Tesla в ИИ и суперкомпьютер Dojo

Для дальнейшего расширения возможностей искусственного интеллекта для автономных автомобилей компания Tesla планирует инвестировать более 1 млрд. долл. в суперкомпьютер Dojo, предназначенный для обучения моделей искусственного интеллекта. Ожидается, что суперкомпьютер будет запущен в производство уже в этом месяце.

Ценовые проблемы и внедрение FSD

Маск признал, что внедрение FSD может быть затруднено из-за его цены, которая, по его признанию, невелика — 15 000 долл. за автомобиль. Хотя эта сумма может показаться значительной, она все же составляет примерно половину стоимости самого дешевого автомобиля Tesla после получения федеральной налоговой льготы в размере 7500 долл.

Маск, признавая сложность задачи, заявил: "Вы видите множество компаний, занимающихся ИИ, которые делают LLM (модели с большим количеством языков) и т. п. И я бы сказал, что если они такие замечательные, то почему они не могут создать самодвижущийся автомобиль? Потому что это сложнее". 

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Илон Маск о будущем Tesla: у каждого будет свой Робот
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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