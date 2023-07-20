Обучение школьников безопасной езде на электросамокатах

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С начала года в России более чем в полтора раза увеличилось количество ДТП с участием электросамокатов. Для решения этой проблемы было предложено ввести в российских школах уроки езды на электроскутерах. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал генеральный директор экспертного центра "Безопасность в движении" Вадим Мельников.

Фото: PPI/Keystone Press Agency

Он подчеркнул, что одни запреты и ограничения не дадут желаемых результатов, а вот раннее обучение безопасному использованию скутера может дать результат.

Более разумный подход по сравнению с тотальными ограничениями

Хотя ограничение использования и проката скутеров и других устройств индивидуальной мобильности кажется простым решением, оно может оказаться не самым разумным, считает Мельников. Он привел пример Парижа, где с 1 сентября планируется запретить прокат электроскутеров.

Однако он утверждает, что запрет на прокат электросамокатов можно было бы ввести сразу после их появления, поскольку они представляют угрозу для пешеходов.

Ключевым моментом является обучение людей безопасной езде на электроскутерах, а не их полный запрет.

Интеграция обучения безопасному передвижению в школьную систему

По мнению Мельникова, очень важно интегрировать обучение безопасному передвижению в школьную систему. Этого можно добиться, включив уроки безопасного катания в программу уроков физкультуры. Отрабатывая координацию и гибкость, школьники смогут освоить основы безопасного катания на электросамокате.

Воспитание поколения, заботящегося о безопасности

Внедряя в школах обучение безопасному передвижению, мы можем вырастить поколение, которое будет понимать и соблюдать правила и особенности езды на самокате. Мельников делает вывод, что такой подход позволит исключить любые сомнения и вопросы по поводу безопасности езды на самокате

Решение растущих проблем

Вопросы, связанные с ростом популярности электросамокатов, уже давно являются предметом обсуждения властей. Помимо ограничений, введенных в правила дорожного движения, выдвигаются различные предложения.

В частности, предлагается выдавать персональным мобильным устройствам номерные знаки или даже запретить их использование на дорогах общего пользования. Тем не менее, с начала года количество ДТП с участием электроскутеров увеличилось на 56%.

В поисках эффективных решений по снижению аварийности с участием скутеров очевидно, что проактивный подход, включающий обучение и включение в школьную программу, может сыграть решающую роль. Обучая школьников безопасной езде на электроскутерах с раннего возраста, мы сможем воспитать поколение, заботящееся о безопасности и ответственно относящееся к передвижению.

Такой подход не только обеспечит безопасную среду для велосипедистов, но и поможет оптимизировать использование персональных средств передвижения в долгосрочной перспективе. Давайте инвестировать в воспитание ответственного отношения к езде у будущего поколения и прокладывать путь к созданию более безопасной и устойчивой городской мобильности.

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