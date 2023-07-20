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АвтоВАЗ в июле уйдет в незапланированный отпуск на фоне проблем с поставками и сокращения зарплат

1:46
Авто

Российский автогигант "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск на июль. Как сообщают инсайдеры на странице "Нетипичный АвтоВАЗ" в социальной сети VK, оставшаяся часть корпоративного отпуска, которая первоначально планировалась на 27-29 декабря, теперь будет проведена с 26 по 28 июля. Причина такого изменения — недопущение остановок производства, связанных с перебоями в поставках автокомпонентов и резким снижением заработной платы.

АвтоВАЗ в июле уйдет в незапланированный отпуск на фоне проблем с поставками и сокращения зарплат
Фото: avtovaz.ru

Отклонения от графика отпусков

В этом году АвтоВАЗу удалось уложиться в ранее запланированный график только в одной части корпоративного отпуска, которая проходила со 2 по 5 мая. В дальнейшем автопроизводитель уходил в отпуск на три недели — с 29 мая по 19 июня, хотя изначально планировалось, что он пройдет с 24 июля по 13 августа.

Причины переноса

По данным инсайдеров, перенос отпуска был вызван все теми же проблемами с поставками комплектующих. Однако АвтоВАЗ объяснил, что пауза в производстве необходима для укрепления технологического суверенитета.

Жалобы дилеров и проблемы с поставками

Дилеры Lada сообщают о нехватке новых моделей Vesta NG, заявляя о некомплектности 60-70% поступивших автомобилей. Также поступают жалобы на проблемы с моделями Lada Niva Travel, когда дилеры вынуждены переустанавливать бамперы, заменять топливные шланги, а в некоторых случаях и снимать модели с продажи. АвтоВАЗ заверяет, что все вопросы решаются оперативно и дефицита автомобилей нет.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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