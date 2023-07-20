Российский автогигант "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск на июль. Как сообщают инсайдеры на странице "Нетипичный АвтоВАЗ" в социальной сети VK, оставшаяся часть корпоративного отпуска, которая первоначально планировалась на 27-29 декабря, теперь будет проведена с 26 по 28 июля. Причина такого изменения — недопущение остановок производства, связанных с перебоями в поставках автокомпонентов и резким снижением заработной платы.
В этом году АвтоВАЗу удалось уложиться в ранее запланированный график только в одной части корпоративного отпуска, которая проходила со 2 по 5 мая. В дальнейшем автопроизводитель уходил в отпуск на три недели — с 29 мая по 19 июня, хотя изначально планировалось, что он пройдет с 24 июля по 13 августа.
По данным инсайдеров, перенос отпуска был вызван все теми же проблемами с поставками комплектующих. Однако АвтоВАЗ объяснил, что пауза в производстве необходима для укрепления технологического суверенитета.
Дилеры Lada сообщают о нехватке новых моделей Vesta NG, заявляя о некомплектности 60-70% поступивших автомобилей. Также поступают жалобы на проблемы с моделями Lada Niva Travel, когда дилеры вынуждены переустанавливать бамперы, заменять топливные шланги, а в некоторых случаях и снимать модели с продажи. АвтоВАЗ заверяет, что все вопросы решаются оперативно и дефицита автомобилей нет.
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