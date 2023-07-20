Заброшенные заводы России могут найти новое применение в производстве газовых двигателей, с таким предложением выступил Комитет Совета Федерации по экономической политике перед Министерством промышленности и торговли, сообщают "Известия". Предполагается задействовать два ныне неработающих моторных завода — Hyundai и Volkswagen.
Кроме того, автопроизводителям предлагается выпускать не менее 10% автомобилей и автобусов, работающих на природном газе. Несмотря на потенциальные преимущества, интерес рынка к такому транспорту остается ограниченным.
Два неработающих автозавода — Hyundai WIA в Санкт-Петербурге, запущенный в сентябре 2021 года и проработавший менее года, и завод Volkswagen в Калуге, созданный в 2015 году, — могут быть возрождены для производства газовых двигателей. Пока будущее этих заводов остается неопределенным, известно, что Volkswagen продал свои активы "Авилону".
Несмотря на низкие цены на газ в России и государственную поддержку производителей и продавцов газомоторной техники, страна отстает от других лидеров по внедрению такого транспорта, отмечают в Совете Федерации. В числе причин, сдерживающих прогресс, — медленный рост разнообразия таких автомобилей и дороговизна строительства криогенных заправочных станций. Так, например, АвтоВАЗ планирует выпустить в 2023 году менее 3,5 тыс. газобаллонных автомобилей "Лада Гранта". Для сравнения, в предыдущем месяце автопроизводитель продал более 16 000 автомобилей Гранта.
Немаловажной проблемой является низкий спрос на газомоторные автомобили, который автопроизводители называют причиной небольшого объема производства. Этому способствует недостаточная популяризация и продвижение газомоторного транспорта.
Цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти, и на этой неделе стоимость бензина на товарных биржах достигла исторического рекорда: АИ-92 торговался по 62 653 руб. за тонну. Вслед за ним растут и розничные цены.
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