Заброшенные заводы будут производить газовые двигатели

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Заброшенные заводы России могут найти новое применение в производстве газовых двигателей, с таким предложением выступил Комитет Совета Федерации по экономической политике перед Министерством промышленности и торговли, сообщают "Известия". Предполагается задействовать два ныне неработающих моторных завода — Hyundai и Volkswagen.

Фото: shannonbrennan. net/gnv-gas-k.html

Кроме того, автопроизводителям предлагается выпускать не менее 10% автомобилей и автобусов, работающих на природном газе. Несмотря на потенциальные преимущества, интерес рынка к такому транспорту остается ограниченным.

Возобновление производства на неработающих автозаводах

Два неработающих автозавода — Hyundai WIA в Санкт-Петербурге, запущенный в сентябре 2021 года и проработавший менее года, и завод Volkswagen в Калуге, созданный в 2015 году, — могут быть возрождены для производства газовых двигателей. Пока будущее этих заводов остается неопределенным, известно, что Volkswagen продал свои активы "Авилону".

Проблемы внедрения газовых автомобилей

Несмотря на низкие цены на газ в России и государственную поддержку производителей и продавцов газомоторной техники, страна отстает от других лидеров по внедрению такого транспорта, отмечают в Совете Федерации. В числе причин, сдерживающих прогресс, — медленный рост разнообразия таких автомобилей и дороговизна строительства криогенных заправочных станций. Так, например, АвтоВАЗ планирует выпустить в 2023 году менее 3,5 тыс. газобаллонных автомобилей "Лада Гранта". Для сравнения, в предыдущем месяце автопроизводитель продал более 16 000 автомобилей Гранта.

Низкий спрос на газовые автомобили

Немаловажной проблемой является низкий спрос на газомоторные автомобили, который автопроизводители называют причиной небольшого объема производства. Этому способствует недостаточная популяризация и продвижение газомоторного транспорта.

Растущие цены на топливо

Цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти, и на этой неделе стоимость бензина на товарных биржах достигла исторического рекорда: АИ-92 торговался по 62 653 руб. за тонну. Вслед за ним растут и розничные цены.

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