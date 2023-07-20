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Расширение числа электрозарядных станций в жилых районах России способствует развитию аккумуляторного транспорта

1:48
Авто

В целях повышения популярности аккумуляторного транспорта среди населения в России планируется увеличить количество электрозарядных станций в жилых микрорайонах. В планах властей — выделить значительно большее количество станций на территории населенных пунктов. Однако для этого необходимо согласовать условия установки с управляющими компаниями, которые, как правило, завышают тарифы на технологическое присоединение к электросетям в 10-20 раз.

Расширение числа электрозарядных станций в жилых районах России способствует развитию аккумуляторного транспорта
Фото: www.tvc. ru/news/show/id/269223

Для решения этой проблемы и борьбы с произволом отдельных управляющих компаний заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил свой вариант решения.

Чиновник предложил ввести максимальную стоимость подключения электрозарядных станций к электросети на парковках жилых домов. Это предложение он официально направил главе Минэнерго Николаю Шульгинову. Если инициатива не получит должного внимания, сенатор планирует разработать новый законодательный проект.

Эксперты отрасли подчеркивают решающую роль развития инфраструктуры в повышении популярности электромобилей среди населения. Если традиционных АЗС в России насчитывается около 26 000, то электрозарядных станций всего 1600. Устранению этой диспропорции в значительной степени будет способствовать повышение уровня благоустройства парковок в жилых районах.

В середине июля в России было выдвинуто предложение об установке электрозарядных станций во дворах жилых домов без прямого согласия жильцов. При этом все жильцы будут нести ответственность за оплату содержания и обслуживания этих станций.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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