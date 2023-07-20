В коллегии правовой защиты автовладельцев назвали постоплату на АЗС нормальной практикой

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В Сети появилась информация о том, что на всех заправках будет действовать система постоплаты. То есть теперь нужно будет залить бензин в бак, а рассчитаться за него можно только после этого. Уйдёт ли практика с оплатой "мне на тысячу" из России, рассказал Pravda.Ru президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Фото: https://miro.medium.com/

"Будет ли обязательным, я сказать, к сожалению, не могу. Потому что каждый владелец АЗС, наверное, сам решает, каким образом ему установить порядок оплаты: постоплата или перед заправкой оплачивать", — говорит собеседник.

Травин отмечает, что во всём мире бензин оплачивается по факту: заправил — оплатил. Эта практика устоялась в течение многих лет, и это нормально, ведь в магазинах люди оплачивают товар по факту, а не предоплатой.

Однако постоплата может привести к неоплаченным заправкам. К сожалению, недобросовестные автовладельцы ещё существуют, но уровень доверия растёт, сказал эксперт.

На данный момент неизвестно, будет ли оплата на АЗС регулироваться законами, указами или нормативно-правовыми актами. Это не совсем правильно, считает Травин, так как владельцы станций вправе сами решать, каким способом им получать деньги с клиентов.