Рекордные цены на бензин в России

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Цены на бензин в России достигли небывалого максимума: взлет цен на бирже привел к росту стоимости топлива на автозаправочных станциях по всей стране. 19 июля цена топлива АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 1,84%, достигнув рекордной отметки в 62 653 руб. за тонну. Значительно выросла и стоимость АИ-95 — биржевая цена за тонну достигла 67 255 рублей. Этот рекордный скачок цен уже отразился на ценах на автозаправочных станциях: с начала июля бензин подорожал в 75 регионах РФ.

Фото: https://avtosreda.ru/

Региональные различия в ценах на топливо

Наиболее заметный скачок розничных цен на топливо наблюдался в Республике Тува, где бензин подорожал на 3,3%. Далее следуют Республика Алтай и Ханты-Мансийский автономный округ, где цены выросли на 1,6%. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге рост цен был относительно незначительным и составил 0,2%.

Динамика цен на дизельное топливо и бензин

В первой половине 2023 года цены на дизельное топливо на российских АЗС выросли более заметно — на 1,42%, до 57,1 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 также подорожал, достигнув 52,6 руб. за литр, а АИ-92 — 47,6 руб. Соответствующие повышения составили 1,15% и 0,85%. Тем не менее, цены на топливо не превысили уровень инфляции, который за первое полугодие составил 2,61%.

Факторы, способствующие росту цен на топливо

Одновременный рост цен на бензин и дизельное топливо эксперты связывают с несколькими факторами. Во-первых, значительную роль сыграло снижение курса российского рубля по отношению к доллару США и евро. Кроме того, рост спроса и снижение предложения на фондовом рынке оказали дополнительное влияние на цены.

Динамика производства и предложения

В мае стало известно, что производство бензина в России сократилось на 6,4%, что совпало с решением Минфина о сокращении вдвое выплат компаниям за поставки на внутренний рынок. Однако специалисты с оптимизмом ожидали, что в июне ситуация стабилизируется.

Перспективы

В условиях продолжающихся колебаний цен на бензин и дизельное топливо потребителям и предприятиям необходимо внимательно следить за динамикой рынка и соответствующим образом корректировать свою стратегию. Перспективы развития рынка зависят от различных факторов, включая мировые экономические тенденции, геополитические события и государственную политику.

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Цена на бензин Бьет Рекорды. Для России готовят топливный кризис?