Планы Японии по ограничению экспорта автомобилей в Россию остаются неподтвержденными

Япония пока не подтвердила планы по ограничению экспорта автомобилей в Россию. Днем ранее появились сообщения о том, что Япония может запретить экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л.
Правительство Японии не дало официального подтверждения своих планов по ограничению экспорта автомобилей в Россию. По сообщению ТАСС, возможность запрета на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л обсуждалась на пресс-конференции главного секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Он заявил: "На данный момент Япония не уточняет детали дополнительных санкций против России".
Хирокадзу Мацуно также указал на существующие санкции, введенные США и Европой в отношении экспорта автомобилей в Россию. Он добавил, что японские власти тщательно рассматривают варианты дальнейших действий в свете этих ограничительных мер. Стоит отметить, что в конце мая Япония уже ввела дополнительный пакет санкций против нашей страны.
Между тем в Японии за первые шесть месяцев значительно увеличился экспорт легковых автомобилей в Россию. Объем вырос почти на треть (32,8%), а только в июне экспорт увеличился на впечатляющие 60,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Эти данные были приведены Министерством финансов Японии.
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