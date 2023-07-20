Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-гастроэнтеролог Неронов рассказал, почему нельзя есть окрошку каждый день
Снижение цен на автомобили Tesla
Врач Ли развеяла миф об исключительной пользе куриного мяса в рационе
Jeep выпускает новый 2-дюймовый лифт-комплект для Wrangler и Gladiator
Глава РОАД объяснил, почему Россию с 1 августа ожидает скачок цен на иномарки
Названы привычные продукты, повышающие уровень холестерина в крови человека
Интерьер Mini Cooper 2025 года демонстрирует минималистичный ретро-дизайн и массивный круглый экран
Ariel Atom 4R развивает невероятные 400 л.с. и 369 фунт-фут
Carvana реструктурирует долг, а ее акции растут в результате резкого роста на 1,100%

Lada Niva Travel сдерживает продажи из-за проблем с бамперами и топливными шлангами

Авто

Дилеры Lada вынуждены снять с продаж некоторые автомобили Lada Niva Travel из-за проблем с неправильно установленными бамперами и неисправными топливными шлангами. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Lada Niva Travel сдерживает продажи из-за проблем с бамперами и топливными шлангами
Фото: wylsa. com/novyj-lada-niva-travel-vyzyvaet-lish-grust/

Пострадавшие внедорожники потребовали перекраски и установки бамперов. Кроме того, на некоторых автомобилях потребовалась замена топливных шлангов, однако конкретная причина этого не была названа. Точное количество проблемных автомобилей остается неизвестным.

АвтоВАЗ, выпускающий автомобили Lada, полностью в курсе ситуации и оперативно решает проблемы. Для устранения неполадок поставляются необходимые детали, что подтвердила пресс-служба автопроизводителя. Однако проблема распространяется не только на Lada Vesta NG. Два из трех автомобилей поступают в дилерские центры без "аварийной" кнопки ЭРА-ГЛОНАСС или без рамки приборной панели.

На сегодняшний день стартовая цена Lada Niva Travel составляет 1 042 900 руб. Недавно внедорожник лишился одной из двух своих самых доступных комплектаций — Classic Plus, цена которой составляла 1 080 900 руб. При этом цены на более дорогие версии — Luxe и [Black] - выросли до 1 259 900 и 1 227 900 руб. соответственно, а некоторые варианты цвета "металлик" были исключены из ассортимента.

В июне АвтоВАЗ продал 3 361 единицу "Нивы-Трэвел", закрепив за ней четвертое место по популярности среди автомобилей Lada. Для сравнения, объем продаж самой продаваемой модели — Granta — составил 16 757 единиц, что делает ее лидером рынка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Lada NIVA Travel - Большой тест-драйв
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
Последние материалы
Глава РОАД объяснил, почему Россию с 1 августа ожидает скачок цен на иномарки
Названы привычные продукты, повышающие уровень холестерина в крови человека
Интерьер Mini Cooper 2025 года демонстрирует минималистичный ретро-дизайн и массивный круглый экран
Ariel Atom 4R развивает невероятные 400 л.с. и 369 фунт-фут
Carvana реструктурирует долг, а ее акции растут в результате резкого роста на 1,100%
Сестра погибшей от молнии жительницы Томской области: "Удар был в голову и прошёл через сердце"
Балицкий: ВСУ прекратили попытки наступления в Запорожье
Почему в жару падает мощность двигателя и что с этим делать
ВВС Украины: "У наших Сил обороны пока нет возможности сбивать российские ракеты "Оникс"
Генерал Сырский заявил, что ВСУ создали все условия для взятия Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников