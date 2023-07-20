Lada Niva Travel сдерживает продажи из-за проблем с бамперами и топливными шлангами

Дилеры Lada вынуждены снять с продаж некоторые автомобили Lada Niva Travel из-за проблем с неправильно установленными бамперами и неисправными топливными шлангами. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Фото: wylsa. com/novyj-lada-niva-travel-vyzyvaet-lish-grust/

Пострадавшие внедорожники потребовали перекраски и установки бамперов. Кроме того, на некоторых автомобилях потребовалась замена топливных шлангов, однако конкретная причина этого не была названа. Точное количество проблемных автомобилей остается неизвестным.

АвтоВАЗ, выпускающий автомобили Lada, полностью в курсе ситуации и оперативно решает проблемы. Для устранения неполадок поставляются необходимые детали, что подтвердила пресс-служба автопроизводителя. Однако проблема распространяется не только на Lada Vesta NG. Два из трех автомобилей поступают в дилерские центры без "аварийной" кнопки ЭРА-ГЛОНАСС или без рамки приборной панели.

На сегодняшний день стартовая цена Lada Niva Travel составляет 1 042 900 руб. Недавно внедорожник лишился одной из двух своих самых доступных комплектаций — Classic Plus, цена которой составляла 1 080 900 руб. При этом цены на более дорогие версии — Luxe и [Black] - выросли до 1 259 900 и 1 227 900 руб. соответственно, а некоторые варианты цвета "металлик" были исключены из ассортимента.

В июне АвтоВАЗ продал 3 361 единицу "Нивы-Трэвел", закрепив за ней четвертое место по популярности среди автомобилей Lada. Для сравнения, объем продаж самой продаваемой модели — Granta — составил 16 757 единиц, что делает ее лидером рынка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Lada NIVA Travel - Большой тест-драйв