Jeep выпускает новый 2-дюймовый лифт-комплект для Wrangler и Gladiator

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Представляем вашему вниманию последнее обновление от компании Jeep Performance Parts (JPP)! Мы рады сообщить, что теперь доступен новый заводской 2-дюймовый лифт-комплект для моделей Wrangler и Gladiator. Этот комплект, ориентированный на улучшение ваших внедорожных приключений, предлагает первоклассные характеристики для повышения комфорта вождения.

Фото: electricvehicleweb. com/jeep-wrangler-electric-new-details/

Основу модернизации составляют четыре пружины увеличенного размера и амортизаторы Bilstein с дистанционным резервуаром, обеспечивающие непревзойденную управляемость и комфорт. В дополнение к этому мы включили в комплект передние нижние рычаги, передние и задние стойки стабилизатора, передние и задние отбойники, а также все необходимые крепежные элементы. Свидетельством нашего стремления к качеству является упаковка комплекта в прочный деревянный ящик под маркой JPP.

Джим Моррисон, старший вице-президент и глава североамериканского отделения марки Jeep, выразил свое воодушевление, заявив: "Мы не можем дождаться, когда этим летом внедорожники Jeep Performance Parts смогут испытать новый лифт-комплект Jeep Performance Parts с амортизаторами Bilstein на Wrangler и Gladiator. Ничто не сравнится с легендарными возможностями Jeep 4x4 для энтузиастов, желающих преодолеть самые сложные участки".

Чтобы обеспечить идеальную посадку для каждого автомобиля, мы учли массу и распределение веса каждой машины. Таким образом, комплект не является универсальным, но будьте уверены, мы позаботимся о вас! Для каждого варианта силового агрегата Wrangler и Gladiator, включая EcoDiesel и 392, существует свой номер детали. Кроме того, комплект совместим со всеми модельными годами нынешних Wrangler и Gladiator (JL, начиная с 2018 года).

Возможно, вас заинтересует цена — лифт-комплект Jeep Performance Parts с амортизаторами Bilstein имеет конкурентоспособную цену в 2 095 долларов. Вы можете легко приобрести его через дилера запчастей Mopar или удобно заказать в интернет-магазине нашей компании.

Модернизируйте свой Wrangler или Gladiator уже сегодня и почувствуйте истинный дух приключений с Jeep Performance Parts! Будьте готовы покорять самые сложные участки и создавать незабываемые воспоминания о своих путешествиях.

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