Интерьер Mini Cooper 2025 года демонстрирует минималистичный ретро-дизайн и массивный круглый экран

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Компания Mini только что представила захватывающий взгляд на свой 2025 Cooper, сосредоточив внимание в основном на полностью новом интерьере. Несмотря на то, что этот ролик называется тизером, он дает полное визуальное представление о внутреннем убранстве нового Cooper.

Фото: www.t3. com/news/mini-takes-inspiration-from-a-classic-for-its-new-cooper-ev-design

Изменения и усовершенствования носят повсеместный характер, так как новая модель Mini полностью отличается от своей предшественницы. В центре внимания — массивный круглый дисплей, на котором отображается, судя по всему, новое программное обеспечение информационно-развлекательной системы. На этом внушительном экране сосредоточена такая важная информация, как выбор передачи, запас хода, счетчик мощности, навигационный узел и медиаплеер.

Кроме того, в нижних углах расположены циферблаты управления температурой, а в центре — ряд значков быстрого доступа, которые, предположительно, ведут к более развернутым меню этих функций. Традиционная панель приборов была заменена, но не стоит бояться, Mini встроила в нее всплывающий стеклянный HUD-дисплей, благодаря которому основные элементы остаются в поле зрения.

Сразу под центральным экраном находится "панель переключения", на которой расположены переключатели и ручки для выбора передач, управления зажиганием и различными режимами движения. Здесь же удобно расположены кнопки быстрого включения размораживателя и аварийных огней. Примечательно, что рулевое колесо имеет больше кнопок, чем центральная консоль, и отличается новым дизайном: третья нижняя "спица", похожая на ремешок, и очень массивная верхняя часть, диаметр которой, по утверждению Mini, меньше, чем у нынешнего колеса.

В остальном интерьере преобладает минимализм. Приборная панель имеет простой, вздернутый вид, подчеркнутый элегантными лампочками и анимацией, воспроизводящейся через ткань. Оригинальный горизонтальный воздухозаборник Mini органично вписался в новый дизайн приборной панели. Что касается дверей, то их материалы излучают роскошь, а подлокотник кажется исключительно удобным.

На центральной консоли, хотя она и не полностью видна, расположена пара передних портов USB Type-C, а также беспроводное зарядное устройство для телефона. Сзади расположены два подстаканника, и, что интересно, не видно ручки управления BMW iDrive.

Если посмотреть видео ниже, где оригинальный интерьер Mini переходит в новый, то становится очевидным, что дизайнеры искали вдохновение для модели 2025 года в сочетании уменьшения размеров и привнесения цифровых ретро-вибраций. Пока мы ждем дальнейших подробностей об остальной части нового Mini Cooper, это, несомненно, многообещающее начало.

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