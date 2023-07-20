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Carvana реструктурирует долг, а ее акции растут в результате резкого роста на 1,100%

Авто

В этом году акции онлайнового дилера подержанных автомобилей Carvana Co. принесли верующим огромную прибыль, продемонстрировав рост на 1 100%. Инвесторы охотно приняли акции компании на фоне возросшего аппетита к рискованным активам.

Carvana реструктурирует долг, а ее акции растут в результате резкого роста на 1,100%
Фото: https://www.abc15.com/news/business/carvana-plans-to-hire-more-than-300-for-customer-care-positions-in-phoenix-area

На момент открытия рынка в Нью-Йорке в среду акции компании взлетели на 43%, достигнув отметки 56,92 долл. Этот впечатляющий рост был вызван сделкой по реструктуризации долга, которая позволила снять опасения по поводу ликвидности Carvana. Кроме того, акции компании получили толчок к росту благодаря доходам за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Хотя рост акций несколько снизился, они по-прежнему торгуются в районе 54 долл. за штуку.

Замечательный взлет акций Carvana в 2023 году резко контрастирует с неудачным падением на 98% в 2022 году, когда к концу года акции упали до менее чем 5 долларов.

Недавно объявленное соглашение с держателями облигаций значительно облегчило финансовое бремя Carvana, устранив около 83% сроков погашения необеспеченных облигаций 2025 и 2027 годов и существенно сократив необходимые денежные процентные расходы на 430 млн. долл. ежегодно в течение следующих двух лет. В результате компания рассчитывает значительно сократить общую сумму задолженности более чем на 1,2 млрд. долл.

Эти стратегические шаги являются важнейшими вехами на пути Carvana к решению проблемы непосильной долговой нагрузки, возникшей в результате амбициозной попытки расширения во время пандемии. Компания привлекла миллиардные займы, чтобы воспользоваться растущим спросом на подержанные автомобили, но столкнулась с замедлением рынка из-за повышения процентных ставок и восстановления производства новых автомобилей.

Хотя стремительный рост акций Carvana свидетельствует о впечатляющем возвращении, их стоимость все еще остается намного ниже рекордного уровня, достигнутого в августе 2021 года во время бума на фондовом рынке, вызванного пандемией. Критики утверждают, что такой резкий рост акций, возможно, не оправдан для бизнеса, который еще не достиг рентабельности, и не учитывают риски, присущие индустрии подержанных автомобилей.

Мэтью Малей, главный рыночный стратег компании Miller Tabak + Co., выразил опасения по поводу эйфории, проникающей на рынок в результате таких параболических движений, оторванных от фундаментальных показателей. Он считает, что в условиях дорогого фондового рынка могут появиться признаки возвращения на рынок "пены".

Интересно, что в последнее время вновь набирают популярность более рискованные акции роста, которые потеряли свою популярность в прошлом году, когда инвесторы стремились к безопасности на фоне опасений рецессии, "ястребиной" позиции Федеральной резервной системы и застойной инфляции. Это возрождение также распространяется на акции с высокой долей коротких позиций.

Компания Carvana относится к обеим категориям: по данным S3 Partners, около 48% ее акций находятся в свободном обращении. В день резкого роста "шорты" Carvana понесли за год убытки в размере 2,1 млрд. долл.

Игорь Дусанивский, аналитик S3 Partners, прогнозирует дальнейшие потери для коротких продавцов на фоне нынешнего всплеска. Он ожидает, что в ближайшие дни произойдет еще большее покрытие коротких позиций, поскольку короткие продавцы будут искать точки выхода, чтобы минимизировать свои потери в убыточной сделке.

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Реструктуризация и Рефинансирование кредита. Чем отличаются, что выгоднее, как получить?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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