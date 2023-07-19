Эфиопия поддержит АвтоВАЗ инвестициями в республику

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Эфиопия заявила о своем намерении сотрудничать с отечественным автопроизводителем АвтоВАЗ. Посол Чам Угал Урат, представляющий Эфиопскую Республику в России, заявил, что страна намерена содействовать инвестициям АвтоВАЗа в пределах своих границ.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Это уже не первое официальное заявление по поводу партнерства российской компании и Эфиопии. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов уже упоминал о возможности экспорта и сборки автомобилей Lada в Эфиопии.

Расширение сотрудничества

Посол Чам Угал Урат подчеркнул, что экспорт автомобилей АвтоВАЗа в Эфиопию откроет компании доступ и на соседние рынки.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в бизнес-предприятия на территории Эфиопии. Поэтому, если представители АвтоВАЗа посетят Эфиопию, мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их", — подтвердил он.

Перспективы местной ассамблеи

Не только АвтоВАЗ планирует организовать сборочное производство в Эфиопии. Другой отечественный автопроизводитель, УАЗ, уже подписал соглашение об организации автомобильного производства на территории страны.

Преимущества сотрудничества

Подъем экономики

Привлекая инвестиции от таких известных автопроизводителей, как АвтоВАЗ, Эфиопия стремится стимулировать развитие своей экономики. Присутствие таких компаний создает новые рабочие места, способствует передаче технологий и общему росту автомобильной промышленности в стране.

Доступ к региональным рынкам

Стратегическое положение Эфиопии на Африканском континенте позволяет ей быть воротами на различные региональные рынки. Создание сборочных заводов позволит АвтоВАЗу и УАЗу воспользоваться этим преимуществом и выйти на рынки соседних стран, расширив при этом сферу своего влияния и долю рынка.

Экономическая дипломатия

Сотрудничество между Эфиопией и российскими компаниями, такими как АвтоВАЗ, представляет собой прекрасный пример экономической дипломатии. Благодаря взаимовыгодному партнерству обе страны могут способствовать укреплению двусторонних связей и расширению торговых и инвестиционных возможностей.

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