АвтоВАЗ гарантирует достаточное количество новых автомобилей Lada Vesta

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АвтоВАЗ, ведущий российский автопроизводитель, заверил своих дилеров в отсутствии дефицита новых автомобилей Lada Vesta. Флагманская модель Lada имеется в наличии в необходимых количествах у официальных дилеров, а все проблемы с поставками комплектующих оперативно решаются, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в "Российскую газету".

Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Ранее дилеры выражали обеспокоенность недостаточным объемом поставок новой Lada Vesta NG и жаловались на то, что большая часть, примерно 60-70%, полученных автомобилей некомплектны.

Достаточный запас моделей Lada Vesta

В настоящее время седан Lada Vesta предлагается по цене от 1 239 900 до 1 564 900 российских рублей, а вариант Vesta Cross — от 1 542 900 до 1 684 900 рублей. Lada Vesta SW и Vesta SW Cross, доступные пока только в базовой комплектации, стоят 1 329 900 и 1 511 900 рублей соответственно. В качестве двигателей для этих моделей предлагаются 1,6-литровый 90-сильный восьмиклапанный агрегат и 16-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л. с. Оба двигателя предлагаются исключительно с механической коробкой передач.

Повышение доступности и расширение цветовой гаммы

Чуть более недели назад дилеры сообщали о другом сценарии. Многие из представленных автомобилей Lada Vesta NG уже были проданы, и дилерам приходилось оформлять заказы на новые модели, ожидание которых составляло от одного до двух месяцев. Дилеры также отмечали ограниченный выбор цветов, причем не только для Vesta, но и для Granta и Niva — всего два-три цвета.

Результаты продаж и конкуренция

Несмотря на то, что Vesta NG отстает от других моделей Lada, выпускаемых в настоящее время, она все же получила значительное количество продаж. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне было продано 4 258 экземпляров Vesta NG. Для сравнения, продажи самой продаваемой Granta за тот же период составили 16 757 единиц.

Модели Niva заинтересовали 6 496 покупателей. Конкуренцию Vesta составил китайский кроссовер Haval Jolion, продажи которого составили 4 699 единиц.

Производственные планы по выпуску новой Lada Vesta

Производство новой Lada Vesta началось в Тольятти в марте этого года. Как стало известно от инсайдеров, в 2023 году АвтоВАЗ намерен выпустить около 100 000 единиц этой флагманской модели, что составит примерно 25% от общего объема производства.

Однако "АвтоВАЗ" пообещал выпустить столько автомобилей, сколько будет востребовано рынком, что говорит о гибком подходе к удовлетворению потребностей клиентов.

Благодаря тому, что АвтоВАЗ гарантирует наличие достаточного количества автомобилей и стремится оперативно решать проблемы с поставками, покупатели могут рассчитывать на более комфортные условия приобретения новых моделей Lada Vesta. Широкий выбор и конкурентоспособные цены еще больше повышают привлекательность этих популярных российских автомобилей.

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