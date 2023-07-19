Правительство России возобновит программу утилизации старых автомобилей

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В России правительство намерено возобновить программу утилизации старых автомобилей. Как сообщает Autonews со ссылкой на главу Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексея Подщеколдина, Министерство промышленности и торговли уже работает над возрождением программы. Одновременно РОАД готовит собственный проект, который будет готов через пару месяцев. В рамках этой программы граждане России смогут получить скидку в размере 100 000 рублей на новый автомобиль отечественного производства.

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"Я вчера был в Минпромторге, и они уже работают над возрождением программы утилизации", — сказал Подщеколдин. Однако министерство пока не дало никаких комментариев по поводу возобновления программы.

Федеральная программа утилизации автомобилей впервые была введена в России в 2010–2011 гг. Затем она была возобновлена осенью 2014 г. для поддержки автомобильной промышленности в период резкого падения продаж новых автомобилей, а затем продлена до 2015 г.

В течение этого времени владельцы автомобилей старше 10 лет могли сдать их и получить скидку до 50 тыс. руб. на новый легковой автомобиль или до 350 тыс. руб. на новый грузовой. Наиболее популярными моделями, приобретаемыми по этой программе, были Lada, Volkswagen, Renault, ГАЗ и Nissan.

Вернуть скидки на утилизацию автомобилей поручил президент Владимир Путин в феврале 2022 года. Однако до сих пор план возрождения программы не разработан. Через год, в марте 2023 года, в Минпромторг поступило предложение о возобновлении утилизационной инициативы от ассоциации "Русло.Ком". Речь шла о более существенной скидке — 150 000 руб. для отечественных легковых автомобилей, до 300 000 руб. для электромобилей и до 500 000 руб. для коммерческого транспорта.

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Давайте возобновим программу утилизации старых авто