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Рекордный рост объемов выдачи автокредитов в России в 2023 году

3:05
Авто

Спрос на автокредиты в России достиг рекордного уровня с 2021 года. Этот всплеск можно объяснить возрождением программ льготного кредитования и общим ростом продаж автомобилей в стране.

Рекордный рост объемов выдачи автокредитов в России в 2023 году
Фото: bankirov.net

Рост числа автокредитов в России

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года россияне подали рекордное количество заявок на автокредиты. В первом летнем месяце было выдано 73 400 кредитов, что на 2,9% больше, чем в мае, и является самым высоким показателем с 2021 года. По сравнению с июнем предыдущего года количество кредитов выросло на 81,5%, тогда было заключено всего 40 400 договоров.

Региональная разбивка: Москва занимает лидирующие позиции

По данным НБКИ, лидером по количеству выданных автокредитов является Москва, жители которой в июне 2023 года заключили 4 510 кредитных договоров. На втором месте — Московская область с 4 090 кредитами, на третьем — Санкт-Петербург с 3 460 кредитами. На долю Татарстана приходится 3 310 кредитов, за ним следует Краснодарский край с 3 120 кредитами.

Рост числа кредитов в большинстве регионов

В большинстве регионов России наблюдался рост числа выданных кредитов. Наиболее заметный рост наблюдался в Тюменской области — на 16,1%, Алтайском крае — на 12,6% и Оренбургской области — на 11,6%. Однако в некоторых регионах, несмотря на то, что они являются одними из лидеров по количеству выданных кредитов, произошло снижение процентов по кредитам. Так, в Санкт-Петербурге снижение составило 6%, в Татарстане — 5,7%, в Краснодарском крае — 3,6%.

Факторы, определяющие рост объемов выдачи кредитов

Тенденция роста объемов выдачи кредитов связана, прежде всего, с возобновлением действия программы льготного автокредитования, реализуемой правительством. Кроме того, в стране наблюдается резкий рост продаж как новых отечественных и китайских автомобилей, так и подержанных.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне в России было продано 52 279 новых автомобилей, что на 88,3% больше, чем в июне 2022 года, когда рынок еще не оправился от весеннего шока. В структуре спроса доминирует отечественная марка Lada, за ней следуют китайские автопроизводители. Переведено с помощью www. DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

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АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 г.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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