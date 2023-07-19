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Переход петербургских чиновников на автомобили Lada

2:49
Авто

В рамках поддержки отечественного автопрома петербургские чиновники намерены перейти с автомобилей иностранного производства на отечественные машины.

Переход петербургских чиновников на автомобили Lada
Фото: 627400. ru/different/lada-vesta-signature-cena-i-harakteristiki-fotografii-i-obzor.html

Это решение, о котором в интервью радио "Комсомольская правда" заявил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский, направлено на стимулирование использования автомобилей российского производства. К 2024 году чиновники распрощаются с импортными машинами и пересядут на автомобили Lada отечественного производства.

Этот переход совпадает с началом сборки седанов Lada на бывшем заводе Nissan, который теперь принадлежит АвтоВАЗу и переименован в "Лада Санкт-Петербург".

План перехода и его значение

Бельский подчеркнул, что переход на автомобили Lada для чиновников пока является инициативой, но, скорее всего, в ближайшее время будет окончательно оформлен. В настоящее время некоторые депутаты передвигаются на устаревших автомобилях Toyota, которые имеют большой пробег — 500-600 тыс. км.

Эти автомобили требуют значительных средств из городской казны на обслуживание и ремонт, которые можно было бы с большей эффективностью направить на поддержку отечественного автопрома. Кроме того, "Лада Санкт-Петербург" пополняет бюджет города за счет налоговых отчислений, что усиливает ее значение для экономики региона.

Lada X-Cross 5: первый продукт бывшего завода Nissan

Первой моделью, сошедшей с конвейера бывшего завода Nissan, стал компактный внедорожник Lada X-Cross 5, имеющий общую платформу с китайским FAW Bestune T77, хотя и отличающийся от него фирменным оформлением. Производство этого кроссовера началось 17 июня, что стало значимым событием для Lada Санкт-Петербург. В следующем году АвтоВАЗ планирует выпустить на предприятии от 30 до 35 тыс. автомобилей. В перспективе до 2025 года темпы производства еще более возрастут и составят более 50 тыс. автомобилей в год.

Поддержка местного автопрома

Переходя на автомобили Lada, руководство Санкт-Петербурга демонстрирует свою приверженность делу развития отечественного автопрома. Этот переход не только демонстрирует доверие к автомобилям российского производства, но и помогает снизить зависимость от импортных машин, обеспечивая приток средств в региональную экономику. Переход на отечественные автомобили соответствует более широким экономическим задачам, стимулируя создание новых рабочих мест и укрепляя значимость автомобильной отрасли в Санкт-Петербурге.

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Чиновников и депутатов предложили пересадить на отечественные авто
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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