Компания Voyah, китайский производитель кроссоверов, недавно представила русскоязычную версию своей мультимедийной системы для модели Voyah Free. Для удовлетворения потребностей российского рынка компания локализовала команды меню, иконки меню и уведомления. Обновление распространяется не только на новые, но и на уже проданные автомобили. Чтобы получить доступ к русскоязычному меню, владельцам необходимо обновить программное обеспечение, что можно сделать в официальных дилерских центрах.
С появлением русского языка в меню доступ к информации об уровне заряда аккумулятора и дальности поездки стал намного проще для российских владельцев модели Free EVR. Теперь русскоговорящие водители могут быстро регулировать настройки, переключать режимы движения, управлять функциями комфорта и безопасности. Описания и характеристики каждой системы, от круиз-контроля до автоматической парковки, также отображаются на русском языке.
Хотя Voyah Free доступна в России уже несколько месяцев, мультимедийная система была локализована только в июле. В настоящее время русскоязычная опция доступна для версии EVR с увеличенным запасом хода по цене от 7 490 000 руб. Этот кроссовер оснащен двумя электромоторами, суммарная пиковая мощность которых составляет 693 л. с. Он разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а максимальный запас хода по WLTP составляет 674 км.
Компания "Вояж" также объявила о планах по внедрению русскоязычной поддержки для других моделей, официально представленных на российском рынке, включая минивэн Dream и седан Passion. Кроме того, марка работает над интеграцией локализованных развлекательных сервисов и навигационной системы.
Переходя на русский язык и улучшая пользовательский опыт своих клиентов, компания "Вояж" демонстрирует свое стремление удовлетворить потребности и предпочтения российских водителей. Постоянно развивая локализованные функции и сервисы, компания "Вояж" намерена и дальше укреплять свои позиции на российском автомобильном рынке.
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