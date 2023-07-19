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Voyah Free представляет русскоязычную мультимедийную систему

Авто

Компания Voyah, китайский производитель кроссоверов, недавно представила русскоязычную версию своей мультимедийной системы для модели Voyah Free. Для удовлетворения потребностей российского рынка компания локализовала команды меню, иконки меню и уведомления. Обновление распространяется не только на новые, но и на уже проданные автомобили. Чтобы получить доступ к русскоязычному меню, владельцам необходимо обновить программное обеспечение, что можно сделать в официальных дилерских центрах.

Voyah Free представляет русскоязычную мультимедийную систему
Фото: https://www. actualidadmotor .com/en/voyah-i-land-concept-italdesign/

С появлением русского языка в меню доступ к информации об уровне заряда аккумулятора и дальности поездки стал намного проще для российских владельцев модели Free EVR. Теперь русскоговорящие водители могут быстро регулировать настройки, переключать режимы движения, управлять функциями комфорта и безопасности. Описания и характеристики каждой системы, от круиз-контроля до автоматической парковки, также отображаются на русском языке.

Хотя Voyah Free доступна в России уже несколько месяцев, мультимедийная система была локализована только в июле. В настоящее время русскоязычная опция доступна для версии EVR с увеличенным запасом хода по цене от 7 490 000 руб. Этот кроссовер оснащен двумя электромоторами, суммарная пиковая мощность которых составляет 693 л. с. Он разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а максимальный запас хода по WLTP составляет 674 км.

Компания "Вояж" также объявила о планах по внедрению русскоязычной поддержки для других моделей, официально представленных на российском рынке, включая минивэн Dream и седан Passion. Кроме того, марка работает над интеграцией локализованных развлекательных сервисов и навигационной системы.

Переходя на русский язык и улучшая пользовательский опыт своих клиентов, компания "Вояж" демонстрирует свое стремление удовлетворить потребности и предпочтения российских водителей. Постоянно развивая локализованные функции и сервисы, компания "Вояж" намерена и дальше укреплять свои позиции на российском автомобильном рынке. 

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Voyah Free - Нечто, по цене хорошей машины!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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