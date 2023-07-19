Продажа государственных иностранных автомобилей на аукционах для финансирования замены отечественных автомобилей

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Смелым шагом, направленным на поддержку отечественного автопрома и получение средств для обновления автопарков, стало предложение, внесенное в Государственную Думу. Вице-спикер Владислав Даванков, представляющий фракцию "Новые люди", предлагает продавать принадлежащие государству иномарки с публичных аукционов. Данная инициатива направлена на замену этих автомобилей на отечественные и способна оказать существенное влияние на рынок. В данной статье рассматривается данное предложение и его последствия для российского автомобильного сектора.

Фото: mavink. com/explore/Aurus-Arsenal

Продажа иностранных автомобилей, принадлежащих государству, на аукционах

Предложение и его обоснование

В своем выступлении Владислав Даванков обратил внимание на сложившуюся практику закупки государственными органами и бюджетными организациями автомобилей иностранных марок у недружественных государств. Для решения этой проблемы он рекомендует организовать открытые аукционы по продаже служебного автотранспорта, находящегося в распоряжении чиновников, депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации.

Даванков подчеркивает, что проведение прозрачных аукционов по продаже этих автомобилей позволит получить значительные средства для обновления автопарков. Одновременно он призывает Росимущество, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, оценить потенциальный доход от таких аукционов. Аукционы, согласно предложению, должны проводиться в 2023 году с одновременной закупкой отечественных автомобилей для удовлетворения государственных нужд.

Поддержка отечественной автомобильной промышленности

Предложение направлено не только на решение проблемы зависимости государства от иностранных автомобилей, но и является существенным стимулом для развития отечественной автомобильной промышленности. Замена существующего автопарка автомобилями отечественного производства приведет к росту спроса и производства, тем самым поддерживая отечественную экономику.

Призыв к переходу на российские автомобили

Последние призывы и рекомендации

Это недавнее предложение совпадает с предыдущими предложениями Государственной Думы по переходу на автомобили российского производства. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказал мнение, что государственные нужды должны обеспечиваться за счет закупок автомобилей российских марок, таких как "Москвич", "Лада" или "Аурус". Такой шаг не только укрепит отечественный автопром, но и сохранит финансовые ресурсы внутри страны.

Борис Чернышов из ЛДПР дополняет эти настроения, подчеркивая наличие модели "Lada Vesta Aura", специально разработанной для чиновников. Он также предлагает возродить культовую марку "Волга", ориентируясь на специфические потребности и предпочтения государственных служащих.

Продвижение национальных интересов и оптимизация бюджета

Коллективный призыв к переходу на автомобили российского производства обусловлен стремлением обеспечить национальные интересы и оптимизировать бюджет. Закупая отечественные автомобили, государство может способствовать росту отечественного автопрома, снижая зависимость от импорта из-за рубежа. Кроме того, такой переход окажет положительное влияние на смежные отрасли, включая производство, поставщиков комплектующих и дилерские сети.

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