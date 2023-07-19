Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Павлова рассказала, как стимулировать выработку гормонов счастья
WSJ: после неудач на восточном направлении боевики ВСУ будут продвигаться на юг
Умер актёр из "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" Виктор Мелихов
Многолетнее исследование: Разговоры по телефону вызывают гипертонию
Кандидат медицинских наук Михалева: Почему нужно исключить мясо из рациона
Скотт Риттер: три тысячи военных, которых Байден перебрасывает в ЕС, будут уничтожены за полтора дня
Президент Бразилии Силва: международное сообщество начинает уставать от украинского конфликта
GAC GS8: трехрядный кроссовер нового поколения выходит на российский рынок
Министр спорта РФ отчитал Исинбаеву за отречение от воинского звания

Продажа государственных иностранных автомобилей на аукционах для финансирования замены отечественных автомобилей

3:41
Авто

Смелым шагом, направленным на поддержку отечественного автопрома и получение средств для обновления автопарков, стало предложение, внесенное в Государственную Думу. Вице-спикер Владислав Даванков, представляющий фракцию "Новые люди", предлагает продавать принадлежащие государству иномарки с публичных аукционов. Данная инициатива направлена на замену этих автомобилей на отечественные и способна оказать существенное влияние на рынок. В данной статье рассматривается данное предложение и его последствия для российского автомобильного сектора.

Продажа государственных иностранных автомобилей на аукционах для финансирования замены отечественных автомобилей
Фото: mavink. com/explore/Aurus-Arsenal

Продажа иностранных автомобилей, принадлежащих государству, на аукционах

Предложение и его обоснование

В своем выступлении Владислав Даванков обратил внимание на сложившуюся практику закупки государственными органами и бюджетными организациями автомобилей иностранных марок у недружественных государств. Для решения этой проблемы он рекомендует организовать открытые аукционы по продаже служебного автотранспорта, находящегося в распоряжении чиновников, депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации.

Даванков подчеркивает, что проведение прозрачных аукционов по продаже этих автомобилей позволит получить значительные средства для обновления автопарков. Одновременно он призывает Росимущество, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, оценить потенциальный доход от таких аукционов. Аукционы, согласно предложению, должны проводиться в 2023 году с одновременной закупкой отечественных автомобилей для удовлетворения государственных нужд.

Поддержка отечественной автомобильной промышленности

Предложение направлено не только на решение проблемы зависимости государства от иностранных автомобилей, но и является существенным стимулом для развития отечественной автомобильной промышленности. Замена существующего автопарка автомобилями отечественного производства приведет к росту спроса и производства, тем самым поддерживая отечественную экономику.

Призыв к переходу на российские автомобили

Последние призывы и рекомендации

Это недавнее предложение совпадает с предыдущими предложениями Государственной Думы по переходу на автомобили российского производства. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказал мнение, что государственные нужды должны обеспечиваться за счет закупок автомобилей российских марок, таких как "Москвич", "Лада" или "Аурус". Такой шаг не только укрепит отечественный автопром, но и сохранит финансовые ресурсы внутри страны.

Борис Чернышов из ЛДПР дополняет эти настроения, подчеркивая наличие модели "Lada Vesta Aura", специально разработанной для чиновников. Он также предлагает возродить культовую марку "Волга", ориентируясь на специфические потребности и предпочтения государственных служащих.

Продвижение национальных интересов и оптимизация бюджета

Коллективный призыв к переходу на автомобили российского производства обусловлен стремлением обеспечить национальные интересы и оптимизировать бюджет. Закупая отечественные автомобили, государство может способствовать росту отечественного автопрома, снижая зависимость от импорта из-за рубежа. Кроме того, такой переход окажет положительное влияние на смежные отрасли, включая производство, поставщиков комплектующих и дилерские сети.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

⛔️ПУТИН ПЕРЕСАДИЛ ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ НА НАШИ АВТО❗❗❗ В ГОСДУМЕ ЗАПРЕТИЛИ ИНОМАРКИ🔥 НОВОСТИ СЕГОДНЯ✅
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
О языке исполнителей на фестивале Вайкуле в Юрмале высказался адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему в экономике
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл новую проблему
Украинка вызвала скорую помощь в Москве, угрожая медикам НАТО и ракетным ударом
Зубные импланты станут не нужны к 2030 году — учёные из Японии
В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев Наши прабабушки стремились к вечной молодости с помощью татуировок Сергей Лебедев
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Зачем Госдума подняла предельный возраст пребывания в запасе?
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Последние материалы
Скотт Риттер: три тысячи военных, которых Байден перебрасывает в ЕС, будут уничтожены за полтора дня
Президент Бразилии Силва: международное сообщество начинает уставать от украинского конфликта
GAC GS8: трехрядный кроссовер нового поколения выходит на российский рынок
Главные отличия белой, зелёной и лиловой спаржи
Министр спорта РФ отчитал Исинбаеву за отречение от воинского звания
Все кухни мира для гастрономических туристов в Абу-Даби
Российский актёр Данила Козловский через суд потребовал у Бородина заплатить ему один рубль за лживую информацию
Марков высказался о назначении директором компании "Данон" племянника Рамзана Кадырова
В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья
Суд защитил россиянина, которому удалось приобрести в ЦУМе вещи в 846 раз дешевле их реальной стоимости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников