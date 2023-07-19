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GAC GS8: трехрядный кроссовер нового поколения выходит на российский рынок

Авто

Вместительный трехрядный кроссовер GAC GS8 из Китая дебютировал в России со стартовой ценой 3,5 млн. рублей. В Москве состоялась презентация второго поколения GAC GS8, который с 2021 года продается в Китае, но только недавно добрался до нашего рынка.

GAC GS8: трехрядный кроссовер нового поколения выходит на российский рынок
Фото: autopronews. /gac-gs8-2023-sertificzirovan-dlya-rossijskogo-rynka/

Российская версия выпускается в единственной комплектации с форсированным бензиновым двигателем, полным приводом и семиместным салоном. Рекомендованные цены на модель составляют от 3 499 000 руб. за базовую комплектацию GL до 4 099 000 руб. за топовый вариант GX Premium.

Знакомство с GAC GS8 в России

Четыре года назад, в 2019 году, марка GAC вышла на российский рынок с моделью GS8 первого поколения. Кроссовер до сих пор представлен на официальном сайте марки, а цены на него начинаются от 2 989 000 рублей за переднеприводный вариант и 3 589 000 рублей за полноприводный. Удивительно, но "второй" GS8 еще более доступен, поскольку переднеприводная версия для российских покупателей недоступна (несмотря на то, что продается в Китае). Модель с приводом на все четыре колеса можно приобрести за 3,5 млн. руб.

Расширенные возможности второго поколения GAC GS8

Второе поколение GAC GS8 крупнее своего предшественника: колесная база увеличена, а длина достигает пяти метров. В настоящее время для российского рынка заявлена только трехрядная компоновка. Однако покупатели могут выбрать один из трех вариантов кожаной отделки салона и пять цветов кузова.

Эксплуатационные характеристики и силовые агрегаты

GS8 оснащается единственным двигателем: 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. В российской спецификации мощность двигателя снижена с 252 до 248 л. с. для получения налоговых льгот. Трансмиссия — восьмиступенчатая автоматическая, на задней оси — полный привод с муфтой BorgWarner.

Различные уровни отделки и стандартные функции

GAC GS8 предлагается в четырех комплектациях: GL (3 499 000 руб.), GT (3 799 000 руб.), GX (4 066 000 руб.) и GX Premium (4 099 000 руб.). Даже в базовой комплектации автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, трехзонным климат-контролем, мультимедийной системой с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и круиз-контролем. Кроссовер оснащен 19-дюймовыми колесами, что придает ему солидности на дороге. 

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Статус и комфорт в новом Gac GS8 2023 г. за 3600000 в РФ с СБКТС
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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