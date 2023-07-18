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Tesla предстоит ответить на вопросы граждан о последствиях расширения завода в Германии

3:53
Авто

Стремясь развеять опасения жителей земли Бранденбург, компания Tesla провела сессию вопросов и ответов, посвященную планируемому расширению производства и превращению местного завода в крупнейший автомобильный завод в стране.

Tesla предстоит ответить на вопросы граждан о последствиях расширения завода в Германии
Фото: https://lifeonphoto.com/

В настоящее время Tesla выпускает около 5 тыс. автомобилей в неделю, но планирует удвоить производственные мощности завода до 1 млн. автомобилей в год и увеличить мощность производства батарей еще на 50 гигаватт-часов. Однако конкретные сроки пока не называются.

Увеличение объемов производства на первом европейском заводе Tesla имеет большое значение для достижения цели превзойти лидера рынка — компанию Volkswagen. Хотя основной завод Volkswagen в Вольфсбурге рассчитан на выпуск 800 тыс. автомобилей, в прошлом году он смог произвести лишь около 400 тыс. машин.

Несмотря на то, что Volkswagen сохраняет самую высокую долю рынка электромобилей в регионе, компания Tesla быстро наращивает свое присутствие. Так, модель Model Y стала самым продаваемым автомобилем в Европе в первом квартале этого года.

В ходе сессии вопросов и ответов сотрудники Tesla пообщались с местными жителями, обсудив с ними различные вопросы, включая водопользование, защиту биоразнообразия и оценку воздействия на окружающую среду, связанную с расширением производства. Эта совместная работа направлена на смягчение возможных проблем, которые могут помешать обращению компании к местным властям.

На начальном этапе строительства завода возникли задержки, вызванные значительным числом возражений со стороны местных жителей, в основном по экологическим причинам.

Tesla последовательно доказывает, что влияние завода на окружающую среду относительно минимально, подчеркивая преимущества электромобилей в борьбе с изменением климата.

Автопроизводитель намерен опубликовать полную версию заявки на расширение производства в среду, предоставив гражданам время до середины сентября для подачи возражений.

Согласно заявлению Tesla, сделанному во вторник, планируемое расширение включает в себя новые производственные площади размером 700 на 700 метров, что вдвое превышает размеры нынешнего производственного цеха. В результате штат компании может увеличиться до 22 500 человек по сравнению с нынешними 10 000.

В ходе мероприятия присутствующие высказали свои основные опасения по поводу того, что автопроизводитель сможет расширить завод без дополнительного потребления воды. Tesla намерена решить эту проблему путем внедрения системы рециркуляции воды, используя 1,4 млн. куб. м воды, на которую у нее есть лицензия.

"Я держу здесь своих животных для охоты, и они даже не получают достаточного количества воды. У нас просто не хватает воды", — поделилась в интервью Reuters Эмили, 23-летняя участница конференции.

Однако некоторые участники конференции были настроены более оптимистично.

"Нехватка воды — это не только проблема Tesla, но и общая проблема", — отметил Матиас Хандшик, 68-летний житель города. "Если усилия по переработке отходов увенчаются успехом, это будет положительным моментом, поскольку мы нуждаемся в подобных решениях".

Репортаж Виктории Вальдерзее, Нетте Ноестлингер и Леона Мальхербе в Груенхайде, Германия; автор Кристоф Штайц; редакция Луизы Хейвенс и Мэтью Льюиса.

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Первый завод Tesla в Европе: чего хочет Илон Маск и что ожидает сотрудников Tesla в Германии?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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