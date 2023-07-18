Новое противоугонное устройство для автомобилей

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В сфере автомобильной безопасности все большее распространение получают бесключевые взломы и современные методы угона современных автомобилей. Однако Мичиганский университет предложил инновационный, но низкотехнологичный подход к предотвращению таких краж.

Фото: https://technoblender.com/a-surprisingly-simple-way-to-foil-car-thieves/

Это устройство, получившее временное название "Battery Sleuth", хотя до его серийного выпуска еще не менее трех лет, представляет собой интригующее решение. Оно устанавливается между аккумулятором и электрической системой автомобиля, отслеживая колебания напряжения.

Водитель взаимодействует с устройством с помощью цифровой клавиатуры или датчика отпечатков пальцев. При вводе правильного кода Battery Sleuth передает уникальный "отпечаток напряжения" через электрическую систему, позволяя завести автомобиль. До тех пор пока не будет распознан правильный код или отпечаток пальца, Battery Sleuth ограничивает потребляемую от аккумулятора мощность.

При этом поддерживается достаточная мощность для работы таких компонентов, как фары, стеклоочистители и указатели поворота, но недостаточная для запуска автомобиля. Этот продуманный механизм не позволяет ворам просто проникнуть в автомобиль и уехать.

Важное значение имеет возможность задействовать вспомогательные системы в определенной последовательности. Исследователи предполагают, что работа этих систем в заданном порядке может служить в качестве аутентификатора, обеспечивая правильный отпечаток колебаний напряжения. Например, комбинация из включения стеклоочистителей, включения поворотников, мигания фарами и запирания/отпирания дверей может служить "кодом" колебаний напряжения, инициирующим зажигание автомобиля.

Естественно, воры могут попытаться угадать код или последовательность действий, но последствия этого будут аналогичны последствиям угадывания кода смартфона. Ввод неправильной последовательности или многократное нажатие на датчик отпечатка пальца приводит к срабатыванию сигнализации автомобиля. Кроме того, система рассчитана на полное отключение электрооборудования автомобиля при обнаружении несанкционированного подключения к нему источника питания.

Мичиганский университет провел полевые испытания, в результате которых было установлено, что Battery Sleuth с эффективностью 99,9% обнаруживает и предотвращает несанкционированные действия, не препятствуя нормальной работе автомобиля.

Хотя в исследовании участвовало всего восемь автомобилей, ведутся дальнейшие испытания. Исследователи утверждают, что простота этого решения не оставляет ничего уязвимого для взлома. Однако утверждение о невозможности взлома всегда сопряжено с определенным риском.

Команда выделила еще три года на исследования и испытания, после чего предполагается получить прототип, пригодный для коммерческого производства. Потенциал системы заключается в том, что она может служить комплексной системой доступа и контроля за автомобилем, делая брелоки и ключи неактуальными. Пока же остается терпеливо ждать, найдет ли Battery Sleuth свое место в будущем автомобилестроении.

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A Solution to Keyless Car Theft: Un-hackable Vehicle Device