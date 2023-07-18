Новое предложение по однодневным полисам автострахования в России

Государственная Дума одобрила введение однодневных полисов автострахования. Законопроект, предлагающий это изменение, был рекомендован к рассмотрению Комитетом по финансовому рынку Госдумы и запланирован ко второму чтению на 20 июля. Если законопроект будет одобрен, то россияне получат возможность приобретать полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на очень короткий срок — до одного дня. Ожидается, что такие полисы будут стоить дороже, но окажутся полезными для некоторых категорий российских водителей.
Расширение возможностей: Однодневные полисы автострахования
До сих пор минимальный срок действия полиса ОСАГО составлял один месяц. Однако в результате переговоров между страховщиками и депутатами предложенные поправки снижают минимальный срок до одного дня. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, ценовой коэффициент для таких полисов будет определяться страховыми компаниями самостоятельно. Как и предполагалось, стоимость таких полисов будет значительно выше по сравнению с дневным тарифом в рамках годового полиса.
Тем не менее, для некоторых граждан этот вид страхования будет выгоден. Любой автовладелец сможет приобрести однодневный полис, но особым спросом такие краткосрочные полисы будут пользоваться у россиян, периодически использующих свой автомобиль для работы в такси. Однако обычные граждане вряд ли сочтут краткосрочные полисы ОСАГО выгодными с финансовой точки зрения, считает глава РСА.
В настоящее время россияне могут приобрести годовой полис ОСАГО. Существуют исключения, например, полис, выдаваемый на 20 дней, когда автомобилю необходимо проехать от места покупки до ГИБДД, а также полис на срок не менее пяти дней для автомобилей с иностранной регистрацией, временно въезжающих на территорию России.
Тем не менее, многие водители по разным причинам отмечают необходимость гибкого подхода к оформлению страховки гражданской ответственности владельцев транспортных средств на более короткие сроки. Это требование особенно актуально для служб такси и совместного использования автомобилей, хотя запросы поступают и от частных владельцев транспортных средств.
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