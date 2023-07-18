Создание инфраструктуры для автомобильных путешествий в России

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

В России планируется создать комплексную придорожную инфраструктуру для повышения удобства автомобильных поездок. Об этом амбициозном проекте заявила Ксения Титова, руководитель инициатив "Большое Золотое кольцо" и "От Москвы до Санкт-Петербурга". По ее словам, вдоль основных автомагистралей будут созданы многофункциональные сервисные зоны (МФС), в которых можно будет не только заказать продукты питания и топливо, но и удовлетворить различные другие потребности: получить посылку, снять деньги, выгулять домашних животных, постирать белье.

Фото: Фото: zr. ru

Многофункциональные зоны придорожного сервиса будут подразделяться на три типа: комплексные, рекреационные и базовые. В базовых зонах будут располагаться АЗС и зарядные станции для электромобилей, шиномонтажные центры, розничные магазины, аптеки, зоны отдыха, пункты первой медицинской помощи. Кроме того, во время остановок будут выделены места для выгула собак и сбора онлайн-заказов с платформ электронной коммерции.

Рекреационные МСЗ будут оборудованы парковками для семейного отдыха, ресторанами, гостиницами, а также художественными инсталляциями и прачечными. В комплексных зонах будут оборудованы охраняемые ночные стоянки, автоматизированные душевые, газовые заправки, ремонтные мастерские, складские помещения.

В середине мая Владимир Путин поручил разработать концепцию развития автотуризма в России. По оценкам экспертов, эта развивающаяся отрасль способна ежегодно приносить в бюджет страны 250 млрд. рублей.

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