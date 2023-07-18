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Chery Tiggo 7 Pro Max: полноприводный внедорожник доступен в России

4:13
Авто

Компания Chery, известный китайский автопроизводитель, официально представила в России долгожданный внедорожник Tiggo 7 Pro Max с полным приводом. Этот замечательный кроссовер, представленный в двух вариантах — начальном Elite и топовом Ultimate, — призван перевернуть представление о вождении для любителей внедорожников. Благодаря своим впечатляющим характеристикам и превосходным эксплуатационным качествам Tiggo 7 Pro Max стремится покорить сердца российских автолюбителей.

Chery Tiggo 7 Pro Max: полноприводный внедорожник доступен в России
Фото: www.cherykrasnoyarsk. ru/7promax

Ценообразование и технические характеристики

Компания Chery раскрыла информацию о ценах на Tiggo 7 Pro Max с полным приводом, предоставив потенциальным покупателям возможность изучить его исключительные возможности.

Оснащенный 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л. с. в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, этот кроссовер обещает захватывающую и динамичную езду. Вариант с полным приводом (AWD) отличается расширенными возможностями, обеспечивая превосходные характеристики на различных дорогах. Цена Tiggo 7 Pro Max AWD составляет 3 199 900 российских рублей, что делает его привлекательным выбором для любителей внедорожников, ищущих приключений без ущерба для комфорта и стиля.

Вариант Elite: Новое определение роскоши и комфорта

Tiggo 7 Pro Max Elite, предлагаемый по цене от 3 199 900 рублей, обладает целым рядом характеристик, призванных обеспечить роскошь и комфорт вождения. От своего переднеприводного собрата вариант Elite отличается характерным дизайном радиаторной решетки, системой камер кругового обзора для улучшения видимости, отделением для беспроводной зарядки, а также подсветкой салона, придающей ему элегантность.

Кроме того, телематическая система Chery Connect позволяет осуществлять дистанционный запуск двигателя, что добавляет удобства в повседневную жизнь.

Вариант Ultimate: Повышенная безопасность и премиальные функции

Для тех, кто ищет вершину изысканности, вариант Tiggo 7 Pro Max Ultimate является воплощением утонченности. По цене 3 399 900 руб. он предлагает расширенный набор функций безопасности и удобства, которые поднимают ощущения от вождения на новую высоту.

Благодаря комплексу из 12 электронных систем безопасности, включая предупреждение о столкновении при движении задним ходом, помощь при движении по полосе и оповещение об опасности открытия дверей, вариант Ultimate обеспечивает максимальную безопасность водителя и пассажиров. Для придания дополнительного стиля рейлинги на крыше оснащены подсветкой, а электрохромное зеркало заднего вида повышает удобство вождения в темное время суток.

В дополнение к функциям безопасности вариант Ultimate может похвастаться панорамным люком с выдвижной шторкой, подсветкой порогов, памятью настроек зеркал и акустическим стеклом для создания безмятежной обстановки в салоне. В этом варианте приоритетом является комфорт и удовлетворение пассажиров: шесть подушек безопасности, усовершенствованная система контроля качества воздуха с датчиком AQS и впечатляющая аудиосистема с восемью динамиками, обеспечивающая исключительное качество звука.

Персонализация и дополнительные преимущества

Чтобы удовлетворить индивидуальные предпочтения, Chery предлагает потенциальным покупателям различные варианты персонализации и дополнительные преимущества. Благодаря программам trade-in и специальным скидкам покупатели имеют возможность снизить цену на свой Tiggo 7 Pro Max до 305 000 руб. Таким образом, кроссовер остается привлекательным выбором для тех, кто стремится к роскоши и приключениям. 

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Chery Tiggo 7 Pro Max | Обзор самого продаваемого автомобиля 2023 года.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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